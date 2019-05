12. Gönülden Ödüller’in ‘Başarılı Gönüllüleri' seçildi

Türkiye’deki çalışan gönüllülüğü projelerini teşvik etmek için Özel Sektör Gönüllüler Derneği (ÖSGD) tarafından başarılı program ve projelere verilen Gönülden Ödüller töreni 28 Mayıs 2019 Salı günü Zorlu PSM’de gerçekleştirildi.

Özel Sektör Gönüllüler Derneği (ÖSGD) tarafından, özel sektördeki gönüllülük çalışmalarını destekleyerek yaygınlaşmasını sağlamak ve toplumda fark yaratan iyi örnekleri ödüllendirmek amacıyla 2007 yılından bu yana verilen ‘Gönülden Ödüller’ Zorlu PSM’de düzenlenen törenle sahiplerini buldu. 12. Gönülden Ödüller töreninde “En Başarılı Gönüllülük Programı” kategorisinde büyük ödül Borusan Holding Okyanus Gönüllü Borusanlılar Platformu’na verildi. Akbank - Devlet Koruması Altında Yetişen Çocuklar İçin Kişisel Albüm Projesi ile “En Başarılı Gönüllük Projesi” ve Borusan CAT - Domates Projesi ile “En Yaratıcı Gönüllülük Projesi” ödüllerini aldılar. TEZMAKSAN Makina ise Mesleki Beceriyi ve Farkındalığı Arttırmak Projesi ile “Gönüllülük Projesi Teşvik Ödülü” aldı.

Programın açılış konuşmasını yapan ÖSGD Yönetim Kurulu Başkanı Semra Akman, şunları söyledi:

“Son yapılan araştırmalar yalnızca tek boyutlu işlerde çalışan kişilerin odaklanma, iş tatmini ve tutkusunu yansıtma konularında sıkıntı yaşadığını gösteriyor. Bizler, iş dünyasında çalışan kişiler, yarattığımız etki ve fayda ile motive olur; daha iyisini yaratmak için harekete geçeriz. Kurumların içindeki gönüllülük uygulamaları bu açıdan en az topluma yarattığı fayda kadar, gönüllüye ve kuruma da değer katar. Bu bilinci gönüllülük faaliyetine katılan her arkadaşım yaşayarak edinmiştir zaten ve bir kez başladığınızda gönüllülük sizin doğal davranışınız haline gelir. Sonrasında sadece gönüllülük yapmak değil, çevremizdeki her arkadaşımızı ve ilişkide olduğumuz her kurumu gönüllükle tanıştırmak ve programlı şekilde yapılan gönüllülükle yaratılacak faydayı anlatmak da sizin göreviniz olur.

Her işte olduğu gibi gönüllülükte de planlı, sistemli, hedefi belli ve sonuçları ölçülerek yürütülen programlar başarıya ulaşır. Kurumsal hayatın bizlere kattığı bu becerileri gönüllülük programları ve projelerle sosyal faydaya dönüştürüyoruz. Bugün burada, bu şekilde hayata geçirilmiş, örnek olacak ve ilham verecek projeleri dinleyecek ve ödüllendireceğiz. Rekabetin olmadığı, işbirliğinin tadına vardığımız bu alanda, aslında ön plana çıkardığımız ödüllendirmeden ziyade paylaşımdır; etkimizi ve yaygınlığımızı artırma isteğimizdir.”

Özel Sektör Gönüllüler Derneği’nin bu sene 12.sini gerçekleştirdiği Gönülden Ödüller töreni öncesinde, gecenin sunuculuğunu üstlenen Merve Toy’un moderatörlüğünde İlham Veren Gönüllü İşler Paneli gerçekleştirildi. İlham verici işler yapan gönüllülerin tecrübelerini aktardığı panelde Coca Cola İçecek Gönüllüleri adına CCİ Grup Hazine Müdürü Aslıhan Çapanoğlu, Boyner Grup Gönüllüleri adına Kurumsal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik Direktörü Aysun Sayın, Hasat Derneği Kurucusu Çiğdem Taş Yerli, Eczacıbaşı Gönüllüleri adına Eczacıbaşı Bilişim Kıdemli İş Analisti Sinan Tecer, Okyanus Gönüllü Borusanlılar Platformu adına İnsan Kaynakları Veri Süreç Raporlama Uzmanı Psikolog Tuğba Erbilen ve IBM Gönüllüleri adına IBM Yazılım Hizmetleri Proje Yöneticisi Derya Sel Bozkurt kendi gönüllülük hikayelerini anlattılar.

Panelin ardından sahneye çıkan ÖSGD Başkan Yardımcısı Pınar Ilgaz’ın ödül kriterleri ve süreç hakkındaki bilgilendirmesinden sonra ödüller sahiplerine teslim edildi.

Editöre Notlar:

12. Gönülden Ödüller Seçici Kurul Üyeleri:

Pınar Ilgaz – ÖSGD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, ARGE Danışmanlık Kurucu Ortak

Meltem Okyar Perdeci – ÖSGD Yönetim Kurulu Üyesi, Shell Türkiye Kurumsal İletişim Direktörü

Zülal Öztürk Kaya – ÖSGD Yönetim Kurulu Üyesi, Zorlu Holding İnsan Kaynakları Müdürü

Yasemin Salih – Gazeteci, Dünya Gazetesi

Handan Erdoğdu – Kredi Kayıt Bürosu Kurumsal İletişim Müdürü

Şelale Kadak, Gazeteci, Sabah Gazetesi

Rana Birden – Kale Grubu Kurumsal İletişim ve Kamu İlişkileri

12. Gönülden Ödüller Finalistleri:

EN BAŞARILI GÖNÜLLÜLÜK PROGRAMI

AstraZeneca Türkiye - Daha İyi Bir Yaşam için Gönüllüyüz Programı

Borusan Holding - Okyanus Gönüllü Borusanlılar Platformu

Cargill Tarım ve Gıda San. Tic. A.Ş. - Meta Upgrade Programı

Vodafone Türkiye - Vodafone Gönüllüleri

EN BAŞARILI GÖNÜLLÜLÜK PROJESİ

HSBC Türkiye - Geleceğe Yön Ver Projesi

Akbank - Devlet Koruması Altında Yetişen Çocuklar İçin Kişisel Albüm Projesi

Borusan Otomotiv - Okumak Özgürlüktür Projesi

TEZMAKSAN Makina San. Tic. A.Ş. - Mesleki Beceriyi ve Farkındalığı Arttırmak

ESBAŞ – Ege Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş. - Uzay Kampı Türkiye Projesi

EN YARATICI GÖNÜLLÜLÜK PROJESİ

Borusan CAT - Domates Projesi

12. Gönülden Ödüller EN BAŞARILI GÖNÜLLÜLÜK PROGRAMI

Borusan Holding

Okyanus Gönüllü Borusanlılar Platformu

Okyanus Gönüllü Borusanlılar Platformu 2008 yılında Borusan çalışanlarının bilgi ve becerilerini gönüllülük yaklaşımıyla değerlendirmeleri ve sosyal fayda projeleri ile topluma katkı sağlamaları amacıyla kuruldu.

Borusan gönüllüleri 10 yıldır çeşitli STK’lar ile yaptıkları iş birlikleri ile etki alanı geniş projeleri hayata geçiriyor. Gönüllülerin bu faaliyetlere katılabilmeleri için 3 gün izin hakları bulunuyor.

2018 yılında 995 Borusan çalışanı, 59 projede 10.757 saat gönüllü çalıştı. Platformun 10. Yılına özel olarak BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda projeler geliştirdiler.

12. Gönülden Ödüller EN BAŞARILI GÖNÜLLÜLÜK PROJESİ

Akbank

Devlet Koruması Altında Yetişen Çocuklar İçin Kişisel Albüm Projesi

Akbank Fotoğraf Kulübü yaptıkları araştırma ve çalışmalar sonucunda devlet koruması altında yaşayan çocukların birçoğunun fotoğraflarının olmadığını ve çocukların geçmişine dair anı değeri içeren fotoğraflarının bulunmadığını belirledi.

Biliyoruz ki; çocuklar büyüdükleri zaman, geçmişlerini merak ettiklerinde, çocukluk hallerine, arkadaşlarına dair, geçmişleri ve gelecekleri arasında bağ kurabilecekleri en önemli araç fotoğraflarıdır. Ayrıca geçmişi ile bağ kurabilmek, kişinin kendisine olan özbenlik saygısını da artırıyor. Bu sebeple proje; koruma altındaki çocukların en temel ihtiyaçlarından birine, özbenlik saygısına, cevap vermek üzere kurgulandı.

Alınan onay ve izinler dahilinde belirlenen kurumlarda; 4-6 aylık zaman dilimi içinde çocukları periyodik olarak ziyaret eden gönüllüler onları kendi yaşam alanlarında en doğal halleri ile fotoğrafladı. Çocukların ismine özel, her bir çocuğun kendi anılarını içeren fotoğraflarıyla tasarlanan albümler; isimlerine özel hediye kutularına Akbank çalışanları tarafından örülen kalpleri de eklenerek kendilerine ve/veya bebek yaşta olanlar için kurum görevlilerine hediye edildi.

12. Gönülden Ödüller EN YARATICI GÖNÜLLÜLÜK PROJESİ

Borusan CAT

Domates Projesi

Mart 2016’da Borusan CAT Okyanus Gönüllüleri, Balçık İlköğretim Okulu’nu TURMEPA ile yapılan bir eğitim organizasyonunda tanıdı. Etkinlikte çekilen fotoğraflarda öğrencilerin beslenme koşullarının elverişsizliğine tanık olan gönüllüler okul bahçesine sebze ekimi yaparak öğrencilerin sağlıklı beslenmesini desteklemek ve farklı okul/kurumların ihtiyaçlarını giderebilmek için Domates Projesini hayata geçirdi.

Projenin ilk fazında ekim, ikinci fazında ise hasat faaliyetleri gerçekleşiyor. Ekim ayında yapılan ekim çalışmalarının ardından tüm yıl boyunca yapılması gereken bahçe bakımları öğrenciler ve gönüllüler tarafından özenle takip ediliyor. Temmuz ayında ise hasat çalışmaları gerçekleşiyor. Toplanan sebzeler şirket içerisinde ve çevre dükkanlarda satışı sunularak elde edilen gelirle çocukların hayalleri ve diğer ihtiyaç sahibi kardeş okulların eksiklikleri göz önünde bulundurularak yeni projeler tasarlanıyor ve finanse ediliyor.

GÖNÜLLÜLÜK PROJESİ TEŞVİK ÖDÜLÜ

​​​​​​​

TEZMAKSAN Makina

Mesleki Beceriyi ve Farkındalığı Arttırmak Projesi

Tezmaksan Makina, imalat sektörünün yeni nesiller tarafından tercih edilebilirliğini arttırmak ve farkındalık yaratmak adına Tezmaksan Akademi’yi kurdu. Akademi içerisinde Tezmaksan Makine çalışanları kendi mesleki görevleri dışında gönüllülük esasıyla Türkiye’nin 46 ilinden öğrenci ve öğretmenler için ücretsiz eğitimler oluşturarak eğitim verilmesi, eğitici kitaplar yazılması ve dağıtılması, seminerler verilmesi, iş bulmaya yardım/aracılık edilmesi ve çeşitli yarışma organize ederek gençlerin desteklenmesine yönelik faaliyetlerde bire bir görev aldı.

Ayrıca bir meslek lisesinin içerisinde Tezmaksan sınıfı açarak o sınıfın Tezmaksan çalışanları tarafından MEB’e uygun eğitim müfredatının hazırlanması, haftada bir teorik ve uygulama eğitimlerinin verilmesi ile bu sınıfta okuyan tüm öğrencilere Tezmaksan Üst Yönetimi tarafından burs verilmesini sağlandı.

Tezmaksan Akademi ile gönüllülük yapan çalışanlar tüm faaliyetleri yaparken; üst yönetim ise her türlü maddi ve manevi desteği sağlıyor ve çalışanları daha çok gönüllülük yapmaya teşvik etmek için performans değerlendirme kriterleri içerisine gönüllülüğü de dahil ediyor.