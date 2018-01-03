Zyxel’den Ev Ofisler ve Küçük İşletmeler için Yeni 11ac Access Point; NWA1123-AC PRO

Zyxel, 802.11ac teknolojili, 3x3 Çift Radyo frekanslı, PoE özellikli Erişim Noktası NWA1123-AC PRO’nun pazara sunulmasıyla kablosuz ürün portföyünü genişletti. Ev ofis ve küçük işletmeler için tasarlanan, yangına dayanıklı ve yangında zehirli gaz salmayan (plenum-rated),AP (Erişim Noktası, Access Point), çift yönlü olarak optimize edilmiş bir anteni bünyesinde barındırıyor.



Ürün, kurulum sihirbazı sayesinde, teknik bilgisi çok az olan kullanıcıların bile güçlü ve esnek bir kablosuz ağ kurmalarına olanak tanıyor. Zyxel NWA1123-AC PRO erişim noktası, ev ofisleri ve küçük işletmeler için tasarlandı.



Kapsama alanını optimize etmek için esnek kurulum

Kablosuz kapsama alanını optimum düzeye getirmenin en iyi yolu bir uzman yardımı almak. Fakat bu yöntem küçük işletmeler veya ev ofisleri için her zaman ekonomik bir tercih olmayabiliyor. NWA1123-AC PRO, basit ve esnek bir kablosuz ağı kendileri kurmayı tercih eden bireysel kullanıcıların tüm ihtiyaçlarına cevap veriyor.

Kullanıcı dostu, tavana veya duvarlara kolayca monte edilebilen ürün, dual-mount özelliği ve katlar arası etkileşim oluşturmayan çift optimize edilmiş bir anten tasarımı ile dikkat çekiyor. Cihazın değiştirilebilir anten konfigürasyonu, montaj pozisyonundan bağımsız olarak mümkün olarak en iyi kapsama alanını sağlıyor.



Access Point’ler elektrik veya Ethernet kablolama kısıtlamaları nedeniyle belirli noktalara yerleştirilmek zorunda kalındığında; kablosuz performans da, sınırlı seviyede kalıyor. NWA1123-AC PRO’nun enerjisini ethernet üzerinden almasını sağlayan PoE özelliği ve tekrarlayıcı modu desteği[1], kullanıcıları cihazın tam anlamıyla ofisin herhangi bir yerine monte edebilmeleri içine olanak tanıyor.



NWA1123-AC PRO, elektrik prizinin bulunmadığı noktalarda ethernet kablosuyla çalıştırılabiliyor. Cihaz Ethernet kablosuna erişemeyecek kadar uzak olduğu durumlarda dahi, tekrarlayıcı modunda kablosuz sinyalleri alabiliyor ve tekrar yayınlayabiliyor.



Basit, kullanışlı bir ağ kurulumunun yolunu açıyor

Ürüne entegre olan kurulum sihirbazı, cihazın kurulumunu 6 adımda tamamlamayı sağlıyor. Öte yandan birden fazla erişim noktası kurmak ve yönetmek için kullanıcılar, tek bir ara yüzden merkezi olarak konfigürasyonu yapmak için Zyxel One Network ve ZON yardımcı araçlarından yararlanabiliyor.



Maksimum performans

NWA1123-AC PRO, iç yapısında katı hal kapasitörleri ve gelişmiş ısı dağılımı tasarımının yanı sıra dışı yapısında ise toksik olmayan dayanıklı materyaller kullanımı ile uzun kullanım ömrü vaat ediyor.



Ultra ince tasarım

Ürünün ultra ince 32mm (1.26 inç) ve tamamen beyaz estetik tasarımı, küçük ofis alanlarında bile kolayca kendine yer buluyor ve modern ofis dekorlarına uyum sağlıyor. Zyxel Türkiye Kurumsal Kanal Satış Müdürü Ömer Erünsal, "NWA1123-AC PRO ile küçük ofislerin veya işletmelerin kablosuz ağlarının performansını en üst seviyeye taşıyan bir ürün. Kullanıcı dostu cihaz, yönetim kolaylığı gibi artılarıyla da dikkat çekiyor” dedi.

[1]Zyxel Unified Pro Serisi ve Unified Serisi erişim noktalarıyla uyumludur.

Zyxel Hakkında

İnovasyon ve müşteri merkezli çalışma sistemini benimseyen Zyxel, yaklaşık otuz yıldır insanları ve kurumları internete bağlıyor. Zyxel; ağ teknolojilerindeki deneyimini, telekom şirketleri, servis sağlayıcılar ile iş ve ev kullanıcılarının hayatlarını kolaylaştırmak için kullanıyor. Zyxel, iş ortakları ile yarının iletişim ağlarını inşa ederken, geleceğin kurumları ve iş profesyonellerine yeni nesil bir dünya yaratmak için potansiyel bir gücün ortaya çıkmasına aracı oluyor.

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