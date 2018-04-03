Zorlu Solar Solarex İstanbul’a hazır

Zorlu Enerji Grubu şirketlerinden Zorlu Solar, Solarex İstanbul Güneş Enerjisi ve Teknolojileri Fuarı’nda yenilikçi güneş enerjisi ürün ve çözümlerini sunmaya hazırlanıyor.

5-7 Nisan 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek fuarda Zorlu Solar, Hall:9, D04-C05 numaralı alandaki standında ziyaretçilerini bekliyor.



Zorlu Solar, fuarda güneş enerjisi sistemleri, solar fotovoltaik (PV) paneller, bu panellerin kurulumu ve çatılara yönelik çözümler hakkında ziyaretçilerini bilgilendirecek. Güneş enerjisi alanındaki deneyimi, bilgi birikimi ve sahip olduğu teknolojik yeniliklerle ziyaretçilerde güneş enerjisi konusunda farkındalık yaratacak.



Zorlu Solar İş Geliştirme Müdürü Onur Ömer Bayraktaroğlu, Solarex kapsamında düzenlenen seminerlerde 7 Nisan Cumartesi günü 12:00-12:20 arasında “Endüstriyel Çatılarda Güneş Paneli Kurulumları” hakkında bir sunum gerçekleştirecek. Sunumda; endüstriyel çatı pazarı, endüstriyel çatılarda güneş paneli kurulumları için yeni nesil çözümler ve güncel uygulamalar hakkında bilgiler verilecek. Zorlu Solar, seminer kapsamındaki bu sunuma da tüm ziyaretçileri bekliyor.