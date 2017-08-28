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Zonguldak'ta trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

28 Ağustos 2017 Pazartesi 12:16
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Zonguldak'ta trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
ZONGULDAK (AA) - 

Alınan bilgiye göre, Mustafa Eşgün yönetimindeki 67 UF 709 plakalı hafif ticari araç, Zonguldak-Ereğli karayolu Ören Kavşağı'nda Bora Bozkurt'un kullandığı 34 UP 2874 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü Eşgün ile aynı araçta bulunan babası İsmail ve annesi Yadigar Eşgün, kamyonet sürücüsü Bozkurt ile yanında bulunan Yunus Bozkurt ve İbrahim Başaran yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yadirgar Eşgün'ün hayatını kaybettiğini belirledi. 

Diğer yaralılar, sağlık ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesine, Yadirgar Eşgün'ün cenazesi ise otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. 

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