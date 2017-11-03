ZİRAAT KATILIM İSTİKRARLI BÜYÜMESİNİ SÜRDÜRÜYOR

2017 yılı üçüncü çeyrek verilerine ilişkin değerlendirmede bulunan Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir: “Küresel finans piyasalarında yaşanan dalgalanmalara rağmen, Türkiye’deki ekonomik göstergelere bakıldığında; Türkiye Ekonomisi 2017 yılının 3. çeyreğinde yeni Hazine Kefaletli Kredi Garanti Fonu (KGF) gibi, büyük ölçüde etkili mali teşvikler ve yüksek oranlı ekonomik harcamaların etkisiyle güçlü görünümünü sürdürmeye devam ettirmiştir. Planlanan yeni reformlarla 2017 yılsonu itibarıyla da, mevcut göstergeler ışığında, Orta Vadeli Program hedefinin üzerinde büyüme gerçekleşeceği öngörülmektedir.’’ dedi.

Ziraat Katılım İstikrarlı Büyümesini Sürdürüyor

Genel Müdür Metin Özdemir: ‘’Ziraat Katılım 2017 üçüncü çeyreğinde nakdi finansmanda 9,5 milyar TL, gayri nakdi finansmanda ise 5,6 milyar TL’ye ulaşarak, toplam fon kullandırım büyüklüğünü 2016 yıl sonuna göre %67 artışla 15,1 milyar TL’ye yükseltti. Toplanan fonları 2016 yıl sonu göre %53 oranında arttırarak 8,6 milyar TL’nin üzerine taşıdı. Ziraat Katılım, aktiflerini 2016 yılsonuna kıyasla %51 oranında artırarak 12 milyar TL’nin üzerine çıkarırken öncü katılım bankası olma vizyonu ile istikrarlı büyümesini sürdürdü. 2016 yılında özellikle şube ağını genişletmeye yönelik katlandığımız sabit sermaye harcamalarının azalması ile Ziraat Katılım, 2017 yılı üçüncü çeyreğinde 98,6 milyon TL kar seviyesine ulaştı.” dedi.

ZKB Varlık Kiralama A.Ş.’yi kurduk

Ziraat Katılım olarak kira sertifikası ihracı gerçekleştirmek isteyen kurumsal şirketlerin ve bu tür enstrümanlara yatırım yapmak isteyen yatırımcıların taleplerini karşılamak üzere çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Özdemir “Faizsiz bankacılık sektörü dışında İslami sermaye piyasalarına da desteğimizin önemli bir göstergesi olmak üzere 2. varlık kiralama şirketimiz olan Ziraat Katılım Bankası Varlık Kiralama A.Ş.’yi kurduk. ZKB Varlık Kiralama münhasıran 3. tarafların kira sertifikası ihraçlarına aracılık etmek suretiyle kurumsal şirketlere, banka kredisi dışında alternatif bir yatırımcı tabanı oluşturmak, kurumsal şirket risklerini piyasadaki yatırımcılara dağıtmak, finansal kurum ve banka ağırlıklı ihraçların bulunduğu sermaye piyasalarımızda kurumsal ihraçlara derinlik kazandırmak amacıyla kurulmuştur. ZKB Varlık Kiralama ile Ziraat Katılım’ın yanında fonlar, yatırım kuruluşları, portföy yönetim şirketleri gibi kuruluşların da kaynaklarını reel sektöre ve ülkemiz ekonomisine kazandırma fırsatı sunulmuş olacak. “dedi.

KOBİ’lerin Finansmana Erişimini Kolaylaştırıyoruz

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin ülkemiz ekonomisinin gelişimi noktasında çok önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Özdemir:

“KOBİ’lerin finansmana erişimini kolaylaştıran, Kredi Garanti Fonu gibi geniş çaplı destekleyici önlemlerin etkisiyle yılsonunda da büyümenin artan seyirde ilerleyeceğini düşünüyoruz. Ticari olarak tabana yayılmamızda çıkış noktamız KOBİ’ler, en önemli müşteri portföyümüz içinde değerlendirilmektedir. Pazarlama faaliyetlerimizi belirlerken önceliklerimizi bu strateji çerçevesinde oluşturmaktayız. Bunun sonucu olarak da KOBİ müşteri portföyünde gelişimimiz hızla devam etmektedir. KOBİ’lerimizin mal/hizmet alımlarını ağırlıklı olarak murabaha yöntemiyle, müşterimizin istekleri doğrultusunda oluşturulan esnek geri ödeme seçenekleriyle finanse ediyoruz.

Ziraat Katılım, ülkemizdeki bireysel tasarruf açığının kapatılması konusunda sektörde önemli rol oynamakta, müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik avantajlı koşullarda finansman sunmayı sürdürmektedir.

Kira Sertifikası İhracı ile Faizsiz Finans Sisteminin Menkulleştirilmesine Katkı Sağlıyoruz

Ülkemizin uluslararası finans piyasalarında etkin bir oyuncu olabilmesi için faizsiz finans sisteminin menkul kıymetleştirilebilen ürünler ile zenginleştirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda 12 Ekim 2017 tarihinde Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile 100 milyon TL kira sertifikası ihracı gerçekleştirdik. İhraca gelen talepler, Ziraat Katılım’a piyasalarda duyulan güvenin artarak devam ettiğini göstermektedir. Faaliyete başladığımız tarihten itibaren Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan ihraç tavanı kapsamında nitelikli yatırımcılara gerçekleştirilen kira sertifikası ihracı toplamda 950 milyon TL’ye ulaşmıştır.

















Ziraat Katılım, önümüzdeki dönemde de, katılım bankacılığını geliştirme misyonuyla “Paylaştıkça daha fazlası”nı müşterilerine sunarak, ülke ekonomisine değer katmaya devam edecektir.” diyerek sözlerini tamamladı.

Basın Bülteni