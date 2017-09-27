ZER KARTAL ADİ ORTAKLIĞI’NDAN 60 MİLYON TL’LİK DEV YATIRIM

İstanbul Anadolu Yakası’nın gözde lokasyonu Kartal’da Zer Kartal Adi Ortaklığı’nın Ceylan İnşaat ve Artuklu Yatırım işbirliğiyle hayat bulan projesi Zer Kartal’ın lansmanı, 27 Eylül Çarşamba günü Çırağan Sarayı’nda gerçekleştirildi.

Zer Kartal Adi Ortaklarından Ceylan İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Ceylan, Artuklu Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Kösen, Artuklu Yatırım Emlak A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Keleşoğlu, Artuklu Yatırım Emlak A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman İbrahim, Ceylan İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ozan Ceylan, Artuklu Yatırım Emlak A.Ş Genel Müdürü Fuat Taştan ve Mutlu Er’in yanı sıra çok sayıda davetlinin de hazır bulunduğu lansmanda; projenin bütün detayları paylaşıldı.

‘Zaman’ın değerini biliyor…

75 m² ile 155 m² aralığındaki 1+1, 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle, çekirdek ailelerden kalabalık ailelere kadar farklı kesimlere hitap edecek proje; konumuyla da kullanıcılarına konfor sağlayacak. Metro, E-5 ve otoban bağlantı yolu sayesinde sakinlerinin hayatını kolaylaştıracak Zer Kartal; sahile 15 dakika mesafede olmasının yanı sıra sakinlerini özel güvenlik tarafından 7/24 korunma imkanı da sunacak. Site içerisinde, hareket sensörlü kameralar ve görüntülü konuşma sistemlerine sahip Zer Kartal, güvenli bir yaşamı sahipleriyle buluşturuyor.

Sosyal donatılarıyla farklılaşan Zer Kartal; açık yüzme havuzu, çocuk yüzme havuzu, çocuk oyun alanları mini sinema salonu, fitness center, SPA (sauna, buhar odası, şok havuzu, hamam) gibi pek çok sosyal alanı bünyesinde barındırıyor.

Muammer Ceylan: “Zer Kartal’da mahalle kültürü yeniden hayat bulacak”

Lansmanda açıklamalarda bulunan Ceylan İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Ceylan, “Kartal’ın tarihi değerinin farkında olunması ve eskiden olduğu gibi yeniden değer görmesi en büyük arzumuz.

Bu denli önemli bölgelerin yeniden hatırlanması ve hak ettiği itibarı yeniden kazanması gerektiği görüşündeyiz. İşte bu projeye başlamamızın en büyük sebeplerinden biri de bu bakış açımızın ve medeniyetlerin beşiği olan İstanbul’umuza duyduğumuz saygıdır. Bu projeyle birlikte Ceylan İnşaat olarak, 35 yıllık tecrübesini Zer Kartal’a yansıtıyor ve İstanbul’un yükselen bölgesinde yeni bir değere imza atıyoruz. Bunu yaparken de semtin geçmişten bugüne dokusunu korumaya ve yaşatmaya özen gösterdik. Konseptini ise yine bölgenin ihtiyaçlarına paralel olacak şekilde karma kullanım olarak belirledik. Öte yandan İstanbullular için eski mahalle kültürü çok önemli.

Biz o mahallelerin içinde doğduk, doyasıya yaşadık ve büyüdük. Şimdilerde ise o sıcak mahalle hayatını, insanların birbirleriyle yakalayacağı samimi komşuluk ilişkisini, çocukların sokaklarda keyif içinde oynadığı oyunları özlemle anar olduk. Bu açıdan da Zer Kartal’ın İstanbul önemli bir açığı kapatacağına gönülden inanıyoruz. Projemizin sakinlerine sunduğu sosyal donatılarla, bu kültürü yeniden yaşatacağımızı biliyoruz. Ve herkesin ev sahibi olmasını isteyen iki stratejik iş ortağı olarak, projemize 10 yıllık kullanım garantisi; 90 ay faizsiz firma taksit avantajıyla taçlandırıyoruz” dedi.

“İstanbul’u yepyeni ve bambaşka bir yaşam merkezi ile buluşturuyoruz” Artuklu Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Kösen ise Zer Kartal’ın Türkiye ekonomisine olduğu kadar vatandaşların yaşam kalitesine de katkı sağlayacak olan bir proje olduğunu söyledi. Zer Kartal’ın kentsel dönüşüm kapsamında üstlenilen bir proje olduğunu söyleyen Kösen, “Projemiz özellikle İstanbul’un en büyük sorunlarından biri olan çarpık kentleşme ile mücadele konusunda atılmış çok önemli bir adımdır.

Bu büyük proje sayesinde gecekondu alanları şehir planlaması ile yeniden düzenlenerek, daha konforlu, daha nezih ve daha kaliteli yaşam alanları haline getiriliyor. Kalitenin, doğru bir ekip ile daha da değerleneceği anlayışı ile Artuklu olarak Zer Kartal projesinde Türkiye’nin en seçkin firmalarından biri olan Ceylan İnşaat ile emek ortaklığı yaptık. Bunun dolayı çok mutluyuz.

Zer Kartal ayrıca konumu, mimarisi ve teknik özellikleri ile sadece İstanbul’un değil Türkiye’nin de en prestijli projelerinden biri olarak yaşama biraz daha değer katmak için hayata geçirildi. İstanbul’un ortasından İstanbul’u seyreden, ilk katından son katına kadar Marmaray’a ve adalara hakim, hem şehrin göbeğinde hem şehrin karmaşasından uzak konum özellikleri ile Zer Kartal, farkını kendiliğinden ortaya koydu.”

Zer Kartal Proje detayları;

Zer Kartal:

1+1 daireler 75 ve 80 m²

2+1 daireler 117 ve 130 m²

3+1 daireler 155 m²

ZER Kartal ödeme planı: Kampanya kapsamında ZER Kartal ödeme planına göre yüzde 30 peşin ödemelerde banka kredisiz 90 ay 0 faiz imkanı sunuluyor…

ZER Kartal Konutları ne zaman teslim edilecek? Kartal’da hayata geçirilen projede anahtar teslimi Ağustos 2020’de gerçekleşecek.

Donatılar: Adalar manzarasıyla beğeni toplayan projede ayrıca sosyal donatı alanları olarak açık yüzme havuzu, çocuk yüzme havuzu, mini sinema salonu, fitness center, SPA, sauna, buhar odası, şok havuzu, Türk hamamı ve kapalı otopark yer alıyor.

Lokasyon: Otoban bağlantısına 5 dakika, Sabiha Gökçen Havalimanı’na ise 15 dakikalık bir mesafede bulunmasının yanı sıra Zer Kartal, adalar manzarasıyla sakinlerinin gönlünü fethetmeye hazırlanıyor.

Basın Bülteni