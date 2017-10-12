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Zeitgard Gece Maskesi ile Artık Bakımlı Olmak Çok Kolay

12 Ekim 2017 Perşembe 13:21
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“Güzellik uykusuna yatmak” deyişi Zeitgard Gece Maskesi ile anlam kazanıyor. Alman kozmetik devi LR Health & Beauty’nin geliştirdiği yeni formülü Zeitgard Gece Maskesi uykunuzda bile cildinizi besleyerek, zamanı geriye döndürüyor.

Zeitgard Gece Maskesi ile Artık Bakımlı Olmak Çok Kolay
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Dünyaca ünlü starların güzellik formülü “çok ve düzenli uyumak”. Uykudan maksimum faydayı sağlamak için LR Health & Beauty, Zeitgard’ın yenilikçi bakım formülüne sahip Gece Maskesini geliştirdi.

Gece boyunca yüksek etkili içerik maddeleriyle cildinizi besleyen Zeitgard Gece Maskesi, zamanı geri döndürerek cildinizi rahatlatıyor, ışıltılı ve genç bir görünüm kazandırıyor.

Zeitgard Gece Maskesi’nin sihirli içeriğinde bulunan Jojoba yağı cildinizin nem oranını en uygun seviyeye taşıyor, şizandra üzümü cildinizi tazeliyor ve ultra filling spheres içeriği ise anti-age etkisi gösteriyor.

Kullanım Önerisi: Maskeyi yüzünüze sürün ve yıkamayın. Gece boyunca maske yoğun bir şekilde etkisini gösterecektir. En iyi sonuçları elde edebilmeniz için maskeyi haftada iki kere uygulayın.

Zeitgard Gece Maskesi Fiyatı 50 ml: 61,90 TL

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