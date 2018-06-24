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ZAFER ERDOĞAN'IN

ZAFER ERDOĞAN'IN

24 Haziran 2018 Pazar 18:52
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ZAFER ERDOĞAN'IN

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan sandık oranı: Yüzde 94.98

1. RECEP TAYYİP ERDOĞAN:  53.03

2. MUHARREM İNCE:       30.58

3.SELAHATTİN DEMİRTAŞ:    7.78

4. MERAL AKŞENER:      7.49

5. TEMEL KARAMOLLAOĞLU:    0.89

6. DOĞU PERİNÇEK: 0.19

BAHÇELİ'DEN ERDOĞAN'A TEBRİK

MHP Genel Başkanı Bahçeli, seçim başarısından dolayı Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak tebrik etti.

BİNALİ YILDIRIM'DA TELEFON

Başbakan Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak, 24  Haziran seçimindeki zaferinden dolayı tebrik etti.

Başbakan Yıldırım, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi  detelefonla arayarak  Cumhur İttifakı'na sağladığı katkı ve seçim başarısından dolayı kutladı.

Son Güncelleme: 24.06.2018 22:33
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