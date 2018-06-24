ZAFER ERDOĞAN'IN

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI
Açılan sandık oranı: Yüzde 94.98
1. RECEP TAYYİP ERDOĞAN: 53.03
2. MUHARREM İNCE: 30.58
3.SELAHATTİN DEMİRTAŞ: 7.78
4. MERAL AKŞENER: 7.49
5. TEMEL KARAMOLLAOĞLU: 0.89
6. DOĞU PERİNÇEK: 0.19
BAHÇELİ'DEN ERDOĞAN'A TEBRİK
MHP Genel Başkanı Bahçeli, seçim başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak tebrik etti.
BİNALİ YILDIRIM'DA TELEFON
Başbakan Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak, 24 Haziran seçimindeki zaferinden dolayı tebrik etti.
Başbakan Yıldırım, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi detelefonla arayarak Cumhur İttifakı'na sağladığı katkı ve seçim başarısından dolayı kutladı.