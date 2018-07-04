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"YILIN VAKFI ÖDÜLÜ" OKÇULAR VAKFI

Okçular Vakfı Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyeti Başkanı Haydar Ali Yıldız, ödülünü Sanko Holding Onursal Başkanı Gaziantepli sanayici Abdülkadir Konukoğlu’nun elinden aldı.

"YILIN VAKFI ÖDÜLÜ" OKÇULAR VAKFI

Okçular Vakfı Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyeti Başkanı Haydar Ali Yıldız, ödülünü Sanko Holding Onursal Başkanı Gaziantepli sanayici Abdülkadir Konukoğlu’nun elinden aldı.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 12:42
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"YILIN VAKFI ÖDÜLÜ" OKÇULAR VAKFI

EKOVİTRİN tarafından bu yıl 17’ncisi verilen ‘Uluslararası Yılın Starları Ödülleri’nde Okçular Vakfı, ‘Yılın Vakfı Ödülü’ne layık görüldü. ‘Okçular Vakfı Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyeti Başkanı Haydar Ali Yıldız’a ödülünü, Sanko Holding Onursal Başkanı Gaziantepli sanayici Abdülkadir Konukoğlu takdim etti.
Okçular Vakfı Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyeti Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Öncelikle Ekovitrin ailesine Okçular Vakfı’nı ‘Yılın Vakfı Ödülü’ne layık gördükleri için teşekkür ediyorum. Bu yıl ödül töreni 17. kez düzenleniyor ve bu ödüllerden birine layık olduğumuz için onur duyuyorum. Okçular Vakfı, 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul'un fethinden sonra okçulara tahsis ettiği, dünyanın en eski vakıflarından. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde 29 Mayıs 2013 tarihinde açıldı. Türkiye'nin dört bir yanında okçuluğun yaygınlaştırılması konusunda faaliyetlerimize devam ediyoruz. Bir taraftan Kuran-ı Kerim eğitimi yine vakfımız tarafından veriliyor. Geçtiğimiz yıl Okçuluk Araştırmalar Enstitüsü'nü kurduk. Yine ilklerden birisi olarak Okçuluk Laboratuarı’nı açtık” dedi.
Kuruluşuna Bilal Erdoğan’ın öncülük ettiği ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Okçular Vakfı külliyesinde başta okçuluk olmak üzere ata sporlarımızın benimsenmesi için hizmet veriliyor.

Son Güncelleme: 04.07.2018 12:57
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