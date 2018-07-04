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"YILIN OTOMOTİV FİRMASI" MERCEDES-BENZ TÜRK

Mercedes-Benz Türk Kurumsal İletişim Müdürü Ezgi Yıldız Kefeli, ödülü 58. ve 59. Hükümetler Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun’un elinden aldı.

"YILIN OTOMOTİV FİRMASI" MERCEDES-BENZ TÜRK

Mercedes-Benz Türk Kurumsal İletişim Müdürü Ezgi Yıldız Kefeli, ödülü 58. ve 59. Hükümetler Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun’un elinden aldı.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 14:04
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"YILIN OTOMOTİV FİRMASI" MERCEDES-BENZ TÜRK

Mercedes-Benz Türk, ‘Ekovitrin 17. Uluslararası Yılın Starları Ödülleri’ Jürisi tarafından ‘Yılın Otomotiv Firması Ödülü’ne layık görüldü. Ödül, Mercedes-Benz Türk Kurumsal İletişim Müdürü Ezgi Yıldız Kefeli’ye, 58. ve 59. Hükümetler Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun tarafından takdim edildi. 
Mercedes-Benz Türk Kurumsal İletişim Müdürü Ezgi Yıldız Kefeli, ödülü aldıktan sonra yaptığı konuşmada, “Ekovitrin Dergisi’nin Yılın Starları Ödülleri’nde böylesine değerli bir ödüle layık görüldüğümüz için şirket olarak çok mutluyuz. Mercedes-Benz Türk olarak 50 yılı aşkın bir zamandır  Türkiye'de üretiyoruz. Ülkemize yatırım yapıyoruz dolayısıyla böyle değerli ödüllerle taçlandırılmak bizi mutlu ediyor. Biz kurum olarak önümüzdeki yıl çalışmalarımıza devam edeceğiz. Türkiye'de önemli yatırımlara imza atmayı sürdüreceğiz. Ar-Ge'ye önemli yatırımlar yapıyoruz” dedi.
Daimler’in küresel üretim ağının önemli bir parçası olan Mercedes-Benz Türk, Türkiye’de 2017 yılında kesintisiz üretim yaptığı 50 yılı geride bıraktı. Türkiye’de yarım asırdır hizmet veren Mercedes-Benz Türk’ün toplam yatırım tutarı 2017 yılı sonu itibariyle 1,138 milyar Euro’ya ulaştı. Sadece 2017 yılı içerisinde 82 milyon Avro tutarında yatırım yapan Mercedes-Benz Türk, 2017 yılında 423 adet otobüs, 9 bin 128 adet kamyon, 9 bin 41 adet hafif ticari araç ve 25 bin 588 adet otomobil satışı gerçekleştirdi.
 

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