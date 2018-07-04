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"YILIN LOJİSTİK HİZMET SAĞLAYICISI" SGS TRANSİTNET

SGS TransitNet Genel müdürü Mine Kaya, ödülünü 58. ve 59. Hükümetler Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun’un elinden aldı.

"YILIN LOJİSTİK HİZMET SAĞLAYICISI" SGS TRANSİTNET

SGS TransitNet Genel müdürü Mine Kaya, ödülünü 58. ve 59. Hükümetler Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun’un elinden aldı.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 12:58
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"YILIN LOJİSTİK HİZMET SAĞLAYICISI" SGS TRANSİTNET

EKOVİTRİN tarafından bu yıl 17’ncisi verilen ‘Uluslararası Yılın Starları Ödülleri’nde SGS TransitNet, ‘Yılın Lojistik Hizmet Sağlayıcısı Ödülü’ne layık görüldü. SGS TransitNet’in Genel Müdürü Mine Kaya’ya ödülünü, 58. ve 59. Hükümetler Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun takdim etti.
SGS TransitNet Genel Müdürü Mine Kaya, ödül aldıktan sonra yaptığı konuşmada, “Bize verilen ödül sebebiyle çok gururluyum. 2006 yılından günümüze çok önemli faaliyetlere imza atan bir şirketiz. 2012 yılında bu hizmetlerimizi çok daha da artırdık. Çok iyi bir ekibimiz var, müşteri odaklı çalışıyoruz. Onun da meyvelerini alıyoruz bu şekilde. Taşımacılık ve lojistik sektöründe daha fazla alternatif sunmak amacıyla çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bu bakımdan hedeflerimiz arasında Yunanistan, Avusturya, Rusya, Ukrayna ve İran gibi ülkeler de yer alıyor” diye konuştu. 
Cenevre merkezli SGS Grubu’nun Türkiye’deki kuruluşu ve yatırımı olan SGS TransitNet, 2016 yılında İstanbul’da faaliyetlerine başladı. Firma, 16 ayrı ülkede kendi teminatını kullanan ilk ve tek şirket. TransitNet, Avrupa Birliği ve Türkiye’de web tabanlı uygulama hizmeti veriyor. 

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