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Yılbaşında sporseverlere rengarenk kulaklıklar

20 Aralık 2016 Salı 12:57
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Son yılların modası hiç kuşkusuz renkli mobil kulaklıklar. Plantronics’in tam da bu trende uygun rengârenk BackBeat FIT modelleriyle, yeni yılda da müziğinizi gittiğiniz her yere taşıyabileceksiniz

Yılbaşında sporseverlere rengarenk kulaklıklar
Yeni yılı şık ve enerjik bir hediye ile karşılamak isteyenler Plantronics BackBeat FIT model kulaklıklarıyla şimdiden tanışabilirler. Birbirinden renkli kulaklık seçenekleriyle tarzınıza uygun kulaklığı seçmenize imkan sunan Plantronics BackBeat FIT, sizi spor yapmaya teşvik edecek. Spor yaparken hem müzik dinlemenizi hem de telefonunuza gelen çağrıları yanıtlayabilmenizi sağlayan Plantronics, 15 dakika hızlı şarj ile 1 saate kadar müzik dinleme özelliğine sahip. Güncelleştirilmiş BackBeat FIT, IP57 reytingi nano kaplama ile ter ve su geçirmiyor.

Fuşya, lacivert, asker yeşili, krem, parlak yeşil, kırmızı, mavi ve siyah gibi renk seçenekleri bulunan BackBeat FIT, spordaki tarzınızı da yansıtacak. Bluetooth ile telefonunuza bağlayacağınız BackBeat FIT’ler, kablo karmaşıklığının da önüne geçiyor. Fosforlu detaylarıyla renklendirilen BackBeat FIT’ler, gece koşularında da sizi görünür kılacak. Esnek yapısıyla kolay kullanım sağlayan BackBeat FIT, 24 gram ağırlığıyla da kulaktaki varlığını unutturacak. 8 saat kesintisiz müzik dinleme imkanı sunan kulaklık, 6 saate kadar konuşma süresi ve 14 güne kadar da hazırda bekleme moduyla 2017’nin en çok tercih edilen hediyelerinden biri olacak.
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