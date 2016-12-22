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Yılbaşı alışverişi yaparken virüs toplamayın!

22 Aralık 2016 Perşembe 12:41
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E-ticaret açısından tarihi bir yılbaşı dönemi bekleniyor. Araştırma kuruluşu Deloitte’in analistlerine göre bu yılbaşı alışveriş döneminde satış hacminin tüm dünyada 1 trilyon dolara ulaşacağı ve online alışverişte ilk kez gerçek mağazalardaki kadar çok para harcanacağı öngörülüyor. Elbette siber suçlular da bu durumdan faydalanmaya çalışacaklar. ESET Güvenlik Araştırmacısı Ondrej Kuboviç, online alışverişte siber saldırganları paranızdan uzak tutabilmeniz için birkaç ipucu verdi.

Yılbaşı alışverişi yaparken virüs toplamayın!
Güvenli bağlantı kullanın
Her internet bağlantısı online ödemeler için yeterince güvenli değildir. Mümkünse halka açık Wi-Fi noktalarını kullanarak online alışveriş yapmayın. Bu bağlantılar üzerinden kredi kartı bilgileriniz çok kolay görüntülenebilir. Favori e-mağazanıza kişisel bağlantınızdan erişin.

Alışveriş yaparken, bildiğiniz cihazı tercih edin
İster bilgisayarı, ister tablet veya akıllı telefon olsun, güvenilir ve mümkünse size ait bir cihaz kullanın. Ayrıca, potansiyel olarak suistimal edilebilecek giderilmemiş güvenlik açıklarını engellemek için işletim sisteminizi ve yazılımınızı güncel tutun. Birden fazla koruyucu katmana sahip güvenilir bir güvenlik çözümü yükleyin ve tercihen bu çözüm, e-bankacılık ve online ödemeleriniz için de koruma hizmeti sunan bir çözüm olsun.

Sahte indirim fırsatlarına karşı temkinli olun
Gerçek olamayacak kadar iyi bir teklif alırsanız büyük ihtimalle gerçek değildir. Yıl sonu sezonu boyunca, gelen kutunuza sahte indirim fırsatlarının gönderilmesi alışılmış bir durumdur ve bu indirim fırsatları, kurbanları - kredi kartı numaraları gibi - kritik bilgileri toplayan sahte web sitelerine çekmek için kullanılırlar. Sorun yaşamamak için, tercih ettiğiniz e-mağazalara doğru URL'yi doğrudan tarayıcı çubuğuna yazarak erişin.

Adres çubuğunu (URL) her zaman kontrol edin
Mümkünse, size güvenilir bir alışveriş ortamı sunan ve muhtemel sorunları çözmenize yardımcı olabilecek, saygın ve güvenilir alışveriş sitelerini tercih edin. Ancak tanınmış bir markayı gördüğünüzde bile tedbiri elden bırakmayın. Dolandırıcılar orijinal emsalleriyle neredeyse tamamen özdeş olan sahte web siteleri oluşturabilirler. Bundan sakınmak için gözünüz URL'nin yani web sitesi adının yazılı olduğu adres çubuğunun üzerinde olsun. Sahte olan siteler, taklit etmeye çalıştıkları resmi sitelerden farklı internet adresleri kullandıkları için kolayca tespit edilebilirler.

Kredi kartı veya güvenli ödeme hizmetlerini kullanın
Sanal kart, riskli olmayan limitteki kredi kartı veya güvenli online ödeme hizmeti kullanarak yapılan satın alma işlemleri, vadesiz veya tasarruf hesaplarınızda tuttuğunuz paranızı kapsamadığından daha güvenlidir. Dolandırma maksatlı bir işlem gerçekleştirilmesi durumunda bile, zararı sınırlamış olursunuz.





Şu
linkteki önerilerden de faydalanabilirsiniz: http://www.welivesecurity.com/2016/10/03/know-stee...

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