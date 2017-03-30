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YGS SINAVINDA TÜRKÇE VE MATEMATİK NETLERİ DÜŞTÜ

30 Mart 2017 Perşembe 14:07
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Milyonlarca öğrencinin umutla beklediği Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS) sonuçları açıklandı. 2016 yılına oranla başarı oranının Matematik ve Türkçe netlerinden belirgin bir düşüş olduğunun altını çizen Rehber Öğretmeleri LYS için öğrencilerin titiz bir çalışma yapması ve zaman geçirmeden hemen çalışmaya başlaması gerektiğini vurguladı. Öğrencilerin önümüzdeki yaklaşık 2 buçuk ayı iyi değerlendirirlerse YGS’deki açığı kapatacakları belirtildi.

YGS SINAVINDA TÜRKÇE VE MATEMATİK NETLERİ DÜŞTÜ
2017 yılı YGS sonuçları açıklandı. ÖSYM verilerine göre sınava başvuran 2 milyon 265 bin 844 adayın 102 bin 949’u sınava girmemiş gözüküyor. 2017 Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS) sonuçlarının açıklanması ile beraber sonuçlarını öğrenen ve herhangi bir puan türünden 180 ve üzerinde puan alarak barajı aşan 1 milyon 506 bin 479 aday için LYS süreci başlayacak.
LYS'ye girme hakkını elde eden adaylar, 4 - 17 Nisan 2017 tarihleri arasında ÖSYM resmi internet sitesi üzerinden başvurularını tamamlayacak. Adaylar her bir LYS oturumu için 40 TL sınav ödemesi yapacak.Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında 160 sorunun yer aldığı YGS’de Sosyal Bilimler testinin ortalaması diğer yıllara oranla yükseldi. 
Sınavlar hakkında açıklama yapan Açı Eğitim Kurumları Rehber Öğretmeni Nurcan Eğribaş,“ Ortalamalara baktığımızda aslında önceki yıllara oranla çok farklılık yok. Fakat geçen yıla göre Sosyal Bilimler testinin ortalaması daha yüksek. Türkçe ve Matematik testlerinin ortalamasında ise belirgin düşüşler olmuş. Ortalamalardan hareketle değerlendirsek diğer yıllara oranla öğrenciler biraz daha zor bir sınav geçirmişler” dedi. 
Eğribaş sözlerini söyle sürdürdü: “Öğrenciler artık YGS değerlendirmelerini bir yana bırakıp LYS’ye çalışmalılar. 2 aylık sure çok iyi değerlendirilirse YGS’deki açıklar LYS’de kapanabilir. Öğrenciler YGS’de eksik kaldıkları dersleri saptayarak bu testlere daha fazla çalışmalılar. LYS yapısal olarak daha çok bilgi ölçmeye yönelik bir sınav. Sure ve sınav heyecanı konusunda biraz daha rahat olacaklardır. Ayrıca bu yıl LYS oturumlarında ilk defa açık uçlu sorulara yer verilecek. Öğrenciler bu sorulara da dikkat ederek mutlaka açık uçlu soru örnekleri de çözmeyi ihmal etmemeliler

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