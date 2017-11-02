YERLİ OTOMOBİL İÇİN İMZALAR ATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Türkiye'nin Otomobili Ortak Girişim Grubu Tanıtım Toplantısı"na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına, "Hakkari ve Tunceli'de teröristlerle çıkan çatışmalar neticesinde 8 şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Teröristlerden ise 17'si Hakkari, 5'i Tunceli'de olmak üzere 22 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Şu anda da çatışmalar yine aynı şiddetle devam ediyor. Bunlarla sonuna kadar, bu teröristleri tüketinceye, bitirinceye kadar mücadelemizi devam ettireceğiz. Zira bu ülkede terörün egemen olmadığını, bu zihniyetlere göstereceğiz." sözleriyle başladı. Erdoğan, "Türkiye'nin otomobili için elini taşın altına koyan babayiğitlerimizi ilan edeceğimiz bu toplantının ülkemize hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum. Girişim grubu oluşturulması için bu ana kadar çaba gösteren herkesi tebrik ediyorum" dedi.



İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:



"YERLİ OTOMOBİLİN İLK ALICISI BEN OLACAĞIM"

Bugün ortak girişim tanıtım grubu için markası tasarımı mühendisliği üretimi pazarlaması Türk bir otomobile sahip olma hayalimiz vardı. Bundan 20 yıl önce ülkemizde yerli otomobil üretilmesindeki tereddütleri anlayabiliyorum. Hamdolsun bugün tarihi bir adım atıyoruz. Biraz sonra isimlerini tek tek açıklayacağım ortak girişim grubundan beklentimiz en geç 2019'da otomobilimizin prototipini tamamlaması 2021'de de ticari satışına başlamasıdır. Türkiye'nin 2023 hedefleri arasında özel bir yeri olan projede en küçük bir gecikme istemiyoruz.

Halen TÜBİTAK bünyesinde çalışmalar yapılan platform, girişim grubumuzun emrine amadedir. Bunun yerine doğrudan hibrit ve elektrikli otomobile yönelmek isterlerse daha da memnun oluruz. Kararları ne olursa olsun, biz kendilerine her türlü desteği vereceğiz. Yeter ki Türk milletini, bu büyük hayaliyle buruştursunlar.

Cumhurbaşkanı olarak bizzat yanınızda yer alacağım. Artık zaman kaybına tahammülümüz yok. Madem ki bu babayiğitlerimiz elini taşın altına soktu bize de destek olmak düşer. Şimdiden ilan ediyorum bu otomobilin ilk taliplisi benim. Bugün burada atılacak imzalar kararlılığımızın nişanesi olacak. Üretilecek otomobilin geleceğin ihtiyaçlarına uygun olacağından şüphe duymuyoruz. Bu otomobil tüm Türkiye'nin birikimi ile ortaya çıkacak. Ortaya doğru dürüst bir ürün koyulduğunda milletimiz tercihini ondan yana koyacaktır. Türkiye'nin dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline gelmesi bu tür girişimlerle mümkün. Dünya pazarlarında söz sahibi markaların ortaya çıkışlarında devlet desteği aldıklarını iyi biliyoruz. Biz de kendi markamız için bu şekilde hareket edeceğiz.

"BU İŞİN AKTÖRLERİ ŞU ANDA BU SALONDA"

Ortaya doğru dürüst bir ürün koyulduğunda milletimiz tercihini ondan yana koyacaktır. Türkiye'nin dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline gelmesi bu tür girişimlerle mümkün. Dünya pazarlarında söz sahibi markaların ortaya çıkışlarında devlet desteği aldıklarını iyi biliyoruz. Biz de kendi markamız için bu şekilde hareket edeceğiz. Bundan sonra hangi alanda olursa olsun projesi olan herkese kapımız açıktır. Yapay zekaya kadar her alanda Türkiye'nim yeni girişimlere ihtiyacı var.

Ne pahasına olursa olsun yüksek teknolojiye sahip üretim, bu anlayışla yapılacak yatırımlara öncelik tanımalıyız. Bu işin aktörleri şu anda bu salonda. Ekonominin ve teknolojinin gittiği yön bellidir. Bizim de kendimizi buna göre ayarlamamız gerekir. Milletimiz hala merhum Nuri Demirağ'ın uçak fabrikası projesinin neden gerçekleşmediğini anlayamıyor. İşin gerisinde başka tezgahlar bulunduğu ortada. Devrim otomobilinin deposuna yakıt konmadığı için yolda kalması bu projenin rafa kalkmasının gerçek sebebi olamaz. Aradan 60 yıla yakın süre geçti ve merhum Nuri Killigil silah ve cephanede geldiği noktaya yeni geliyoruz. Yerli savunma sanayimizi yeni yeni ticari düzeye ulaştırabildik.

"İDDİAMIZI ORTAYA KOYUYORUZ VE DİYORUZ Kİ TÜRKİYE'NİN OTOMOBİLİNİ YAPACAĞIZ"

Hep söylüyorum biz kendi göbeğimizi kendimiz kesmek zorundayız. Türkiye öyle bir ülke ki husumetini kazanmak istemez ve kendi ayaklarının üzerinde durmasını da istemez. Biz güçleneceğiz, gönlünü ve gözünü bize yöneltmiş tüm kardeşlerimizin güven kaynağı haline de geleceğiz. Türkiye'nin otomobiline bu anlayışla çok önem veriyoruz. Mesele, dünyaya meydan okuyacak önemli bir çıkış ortaya koymaktır. Biz ülke ve millet olarak iddiamızı ortaya koyuyoruz ve diyoruz ki Türkiye'nin otomobilini yapacağız, hem de en güzel tasarım teknoloji ve organizasyonda bu otomobili ülkemize ve dünyaya kazandıracağız. Böyle babayiğitler bize destek olduğu müddetçe biz daha çok projelere imza atabiliriz.



"BURADAN ONLARA KÖTÜ BİR HABER VEREYİM..."

Türkiye'yi yıkamadılar, hizaya sokamadılar, bölgedeki krizleri bize ciro edemediler, küresel düzenin çarpıklarına itirazlarımızın üzerini örtemediler. Ülkemizin üstüne gelmelerinin nedeni bundandır. Buradan onlara kötü bir haber vereyim: Gelecekleri ile eskiden olduğu gibi oynayabildikleri bir Türkiye artık yok. Artık istiklaline ve istikbaline hayatı pahasına sahip çıkan bir Türkiye var. Son nefesimize kadar bu ülkeye hizmet etmeye devam edeceğiz.



İŞTE YERLİ OTOMOBİLİ ÜRETECEK ORTAK GİRİŞİM GRUBU…

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi size ortak girişim grubunda yer alan 5 şirketimizi teker teker açıklıyorum" dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

O babayiğitleri harf sırasına göre açıklayacağım. İlki Anadolu Grup. Temelleri 1950 yılında atılan grubumuz 50 bin çalışanı ile Türk ekonomisine çok önemli katkıları var. Harf sırasına göre ikinci baba yiğidimiz, BMC grup. Yarım asırlık bir geçmişe sahip. Üçüncü babayiğidimiz, Kıraça Holding'dir. Yarım asrı aşan bir birikimi var. Dördüncü babayiğidimiz Turkcell grubu. Beşinci babayiğidimiz Zorlu Holding'dir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortak girişimi açıklamasının hemen ardından 5 firma projeye imzalarını attılar.