Yenilenen Yaris İstanbul Autoshow'da sergilenecek

İSTANBUL (AA) - Toyota'nın B segmentindeki başarılı temsilcisi Yaris, yenilenen modeliyle Türkiye'de ilk kez 21-30 Nisan'da düzenlenecek İstanbul Autoshow'da otomobilseverlerin karşısına çıkacak.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, Avrupa başta olmak üzere dünya çapında önemli satış başarısına ulaşan Yaris, yenilenen modeliyle birlikte yüksek rekabetin bulunduğu pazarda daha güçlü bir konum elde etmeye hazırlanıyor.

Toyota, yeni Yaris'i geliştirirken özellikle tasarım, kalite, performans ve güvenlik konularına odaklandı. 90 milyon avro yatırımla gerçekleşen bu programda, aracın tasarımı, dinamik performansı ve güvenliğini geliştirmek üzerine 900'den daha fazla yeni parça kullanıldı.

Toyota’nın Keen Look (Keskin Bakış) ve Under Priority (Öncelikli) kimliğinin daha dinamik ve duygusal bir tasarımla yorumlandığı yenilenen Yaris'in ön bölümünde yeni bir tampon, yeni farlar ve ön panjur ile akıcı bir çizgi oluşturuldu. "Katamaran" şeklini alan bu tasarım sayesinde daha geniş ve yola oturan otomobil ortaya çıktı.

Yeni arka bölüm ve stop grubu, aracın profiline ekstra uzunluk ve sportiflik kattı. Yeni arka tasarımla birlikte stop grubu kapılara kadar uzanıyor. Yeni Yaris'in kabini, yeni döşemeler, renkler, ince detaylarla ve artan ergonomik alanlarla şimdi daha da yeni ve modern bir görünüme kavuştu. Yeni sürücü göstergesinde iki analog gösterge ve onların ortasında yeni 4.2 inç'lik renkli TFT çoklu bilgi ekranı yer alıyor.

- Yeni Yaris'te 1.5 litrelik motor

Türkiye'de ilk kez 21-30 Nisan'da düzenlenecek İstanbul Autoshow'da sergilenecek yeni Yaris için 150 milyon avro yatırımla geliştirilen tamamen yeni 1.5 litrelik dört silindirli benzinli motor, mevcut 1.33 litrelik motorun yerini alacak.

Toyota'nın üstün termal verimliliğine sahip ailesinden olan yenilenen Yaris'in atmosferik 1.496 cc motoru, 111 HP güç ve 4.400 d/dak'da 136 Nm tork üretiyor. Hem açık yolda hem de şehir içi trafik koşullarında çevik bir sürüş sunuyor. 1.33 litrelik motorla karşılaştırıldığında 0-100 km/s hızlanması 0.7 saniye daha hızlandı.

Yaris ürün yelpazesi arasında 111 HP'lik 1.5 litre benzinli ve 100 HP'lik 1.5 litre hibrit versiyonların yanı sıra 69 HP güç üreten 1.0 litre üç silindirli motor da satışa sunulacak. 1.0 litrelik motor, 5 ileri manuel şanzımanla sunulurken, hibrit model e-CVT, yeni 1.5 litrelik benzinli motor ise tercihe göre 6 ileri manuel veya CVT şanzımanla tercih edilebilecek.

Yaris, kullanıcılara hibrit versiyonunu da sunarak, B segmentinde eşsiz olmaya devam edecek. Toyota hibrit modelleri sessiz performansıyla dikkati çekse de yeni Yaris'te gürültü ve titreşim seviyesi daha da düşürüldü.