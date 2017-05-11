YENİ YAPI'DAN 600 MİLYONLUK 3 PROJE

MEHMET NACİ TOPSAKAL; “ÜLKEMİZDE ÖRNEK PROJELERE İMZA ATMAYI SÜRDÜRECEĞİZ”

Markalı konut sektöründeki faaliyetlere ağırlık verdiklerini belirten Yeni Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Naci Topsakal; “Referans projelerimizden Haliç Kongre Merkezi inşaatını tamamlayarak hizmete sunduk. Yine Avrupa’da ödül alan Küçükçekmece Belediyesi yeşil binası, üniversite binaları, otel, iş merkezi ve sosyal tesisler gibi nitelikli projeler tamamladık. Farklı alanlarda ülkemizde örnek teşkil edecek bu tip projelere imza atmaya devam edeceğiz.” dedi.

İNCİ YAŞAM KONUTLARI VE İNCİ ÇARŞI PROJESİ İLE EGE’NİN “İNCİ”SİNİ OLUŞTURUYORUZ

Mehmet Naci Topsakal; “İstanbul ağırlıklı olmak üzere ülkemizin farklı illerinde de yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Aydın Nazilli Belediyesi ile hasılat paylaşımlı İnci Yaşam projemizin inşaatına 5 ay önce başladık. Bölgeden aldığımız yorumlar gayet memnun edici. Nazilli halkı İstanbul’un markalı konuttaki kalite ve konforuna sahip çıktı.” şeklinde konuştu.





EYÜP - ALİBEYKÖY ‘DE EMLAK KONUT GÜVENCESİYLE ‘’YENİKÖY KONAKLARI’’ YÜKSELİYOR

Mehmet Naci Topsakal; “İstanbul’un merkezinde ulaşım ve toplu taşıma konforuna sahip alanlarda projeler yapıyoruz. Eyüp Alibeyköy’deki yeni projelerimizden “Yeniköy Konakları” İstanbul’da tüm yolların kesişme noktasında bulunuyor. Planlanan 2 Metro hattının, bir tramvay hattının, boğazdan geçen 3’lü tüp geçit ve Hasdal Kavşağı ile tüm yollara ve şehre bağlanan bir yaşam alanı oluşturuyoruz. Eyüp - Alibeyköy’de yeni bir İstanbul kuruluyor. Bölgenin değişen çehresiyle birlikte; Üniversiteleri, öğrenci kampüsleri, hastaneleri, konutları ve tüm mekanları ile yeni bir şehir doğuyor. Şehrin bu yeni merkezinde de sakin ve huzur dolu bir site inşa ediyoruz. İstanbul’daki yoğun konut yapılaşmasına karşı, az katlı ve ferah yapılar, konaklar yapıyoruz. Projelerimizi geliştirirken her detayı ailelerin ihtiyaçlarına yönelik tasarlıyoruz. Bu nedenle projelerimizde 1+1 ve 1+0 dairelere yer vermiyoruz. Projemizde 2+1, 3+1, 4+1 ve bahçe dubleksi dairelerimiz var. Ticari alanlarımızı da sitenin tüm ihtiyaçlarını karşılamak üzerine planlıyoruz. Projelerimizde yeşile hep önem verdik, Zengin sosyal donatıların yer aldığı Yeniköy Konakları’nda; yeşil alanlar, bitişiğimizde 8,5 dönüm içinde yürüyüş yolları, spor alanları, parklar ve 5 dönüm yeşil okul alanıyla yeşille iç içe bir site inşa ediyoruz.

YENİKÖY KONAKLARI ÖN SATIŞA SUNULDU

Projeye gelen yoğun ilgiye karşın ön satışa başladıklarını belirten Mehmet Naci Topsakal; “Emlak Konut GYO’nun başlattığı konut kampanyasının son döneminde Yeniköy Konakları projemizi ön satışa sunduk. Kampanyanın son haftasında satışa çıkmamıza rağmen lokasyon ve donatı özellikleri sebebiyle projemiz konut alıcıları tarafından büyük ilgi gördü ve dairelerin yüzde 22’si sahiplerini buldu. Şimdi de projemizde 60 ay ve 120 ay vadeli cazip bir kampanyaya başlıyoruz.” dedi.

Birçok sektörde aktif şekilde faaliyet gösteren Mehmet Naci Topsakal; Haliç Kongre Merkezi işletmeleri A.Ş, PİA Sahne Teknolojileri A.Ş, Hicaz Havacılık Hizmetleri ve Turizm A.Ş, Kuzey Şehircilik A.Ş firmalarıyla yatırımlarına devam ederken, Yeni Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş markasıyla da inşaat sektöründeki yatırımlarını daha da artırıyor.