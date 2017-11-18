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“Yeni ürün ve hizmetlere ihtiyacımız var”

18 Kasım 2017 Cumartesi 12:09
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Türkiye’nin öncü katılım bankası Türkiye Finans, 16 – 17 Kasım 2017 tarihlerinde gerçekleştirilen Küresel Katılım Finans Zirvesi’ne (GPAS) katıldı. Zirvede konuşma yapan Türkiye Finans Katılım Bankası Genel Müdürü Wael Raies katılım bankacılığında insani finans kavramına ve inovasyonun önemine değindi

'Yeni ürün ve hizmetlere ihtiyacımız var”
Türkiye Finans Katılım Bankası Genel Müdürü Wael Raies, ‘İnsani Finans’ teması ile 16-17 Kasım tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi’nde sektör profesyonellerini buluşturan Katılım Finans Zirvesi’ne (GPAS) katıldı. “Türkiye ile Paylaşanlar Anlatıyor” panelinde söz alan Wael Raies, insani finans kavramıyla ilgili şunları söyledi: “Ticaretin her iki ucunda bulunan mevduat sahipleri ve fon kullanıcıları en az sektör kadar olgunlaşmış ve sofistike…Pazardaki talepler yüksek. Bu taleplere yanıt vermek amacıyla gelecek günlerde şubeler ve dijital kanallar aracılığıyla daha fazla hizmet kanalını açmaya ihtiyacımız var. Katılım bankaları olarak sunduğumuz hizmetlerin hızı ve kolaylığını bankacılık sektörünün normlarının ilerisine taşımalıyız. Biz de Türkiye Finans olarak insani finansın insana hizmet ile gerçekleşebileceğini düşünüyor ve bu motivasyonla TFXTARGET, Bolkepçe mevduat hesabı gibi yenilikçi ürün ve hizmetler geliştirmeye devam ediyoruz.”

Türkiye Finans zirvede yeni ürünlerini tanıttı
İlk günkü açılış konuşmalarının ardından Türkiye Finans standını ziyaret eden Hazine Müsteşarı Osman Çelik ve BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, Türkiye Finans Genel Müdürü Wael Raies ve diğer yöneticilerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. “Hayata Katılım Bankası” sloganı ile Küresel Katılım Finans Zirvesi’ne katılan Türkiye Finans standında; Bol Kepçe, Finansör, TFXTARGET, Taşıt Finansmanı, Doğrudan Tahsilat Sistemi gibi son dönemde lanse edilen ürün ve hizmetler tanıtıldı. Türkiye Finans Küresel Katılım Finans Zirvesi’nin sergi alanında Osmanlı döneminin unutulan inceliği: "Sadaka Taşları" temalı fotoğraf sergisi yer aldı.
Organizasyon, 50 ülkeden 10 binden fazla ziyaretçi, 1000 kurumsal katılımcı, 100 girişim sermayesi ve varlık fonuyla birlikte 200’den fazla konuşmacıyı bir araya getirdi.

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