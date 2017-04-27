YENİ NESİL SCANIA TÜRKİYE YOLLARINDA

Scania, ağır vasıta sektöründe çıtayı çok yükseklere taşıyacak yeni nesil araçları için 10 yıl süren Ar-Ge çalışmalarına 2 milyar Euro yatırım yaptı. Bunun yanında yeni nesil araçların geliştirilmesi için 10 milyon kilometrenin üzerinde test sürüşü ve 40 adet kamyonun kullanıldığı çarpışma testleri gerçekleştirdi.

Yeni nesil Scania araçları, Doğuş Otomotiv Scania Genel Müdürü İlhami Eksin’in katılımıyla İstanbul Park’ta gerçekleşen test sürüşü aktivitesi ile tanıtıldı. Yeni nesil Scania’lar, eşsiz modüler sistemi, sağlamlığı, verimliliği ve karlılığı artıran hizmet paketleri ile sunulurken, kullanıcılarının farklı ihtiyaçlarına cevap veren teknolojik çözümleri ile dikkat çekiyor.

“Taşımacılıkta yeni dönem”

Doğuş Otomotiv Scania Genel Müdürü İlhami Eksin, yeni nesil Scania araçların test sürüşü etkinliğinde yaptığı açıklamada “Ağır vasıta sektöründe ihtiyaçlar, rekabet şartları ve maliyet beklentileri değişiyor. Artık standart bir araçla iş yapma dönemi sona eriyor. Yapılan işe, taşınan ürüne uygun araçlar ve araçlarla birlikte sunulan bakım anlaşmaları, sürücü eğitimleri ve filo yönetim sistemleri gibi çeşitli hizmet paketleri ile müşteriye özel çözümler sunmak gerekiyor. Bu yüzden Yeni nesil Scania’yı sadece bir araç değil, müşterilerimizin ihtiyaçlarına özel tasarlanan hizmet paketleri ile eksiksiz bir taşımacılık çözümü olarak görüyoruz. Müşterilerimizle yaptığımız detaylı görüşmeler ve tüm dünyada dolaşan 250binin üzerinde Scanialardan toplanan gerçek yol koşulları verileriyle müşterilerimizin ihtiyaçlarını belirliyor ve bu sayede en uygun çözümleri üretiyoruz.”

Eksin sözlerine “Müşterilerimizin karlılıklarının artması için iki temel konuya odaklanıyoruz. Maliyetlerini azaltmak ve gelirlerini arttırmak. Gelirin artması için temel koşul aracın çalışır durumda olması, serviste beklememesi. Scania’nın herkes tarafından bilinen sağlamlığı yanında, yeni teknolojilerimiz, müşteri odaklı hizmetlerimiz ve uzun bakım aralıklarımız ile araçların kesintisiz hizmet sürelerini en üst seviyeye çıkarıyoruz.“ diye devam etti.

Eksin sözlerini “Yeni nesil Scaniaların, halen piyasadaki en iyi çözüm olan mevcut kabin araçlarımızla birlikte, Türkiye’de önemli bir pazar payı elde edeceğine inanıyorum.” şeklinde tamamladı.

“Yüzde 5 Yakıt Tasarrufu”

Scania, yeni nesil araç ve hizmetleri ile sektör standartlarını yeniden tanımlıyor. Yakıt tüketimi, güç aktarma organlarındaki geliştirmeler ve aerodinamik çözümler sayesinde yüzde 5 oranında düşüyor. Böylelikle yılda 150 bin km yol kat eden bir araç, yaklaşık 2 bin litrenin üzerinde yakıt ekonomisi sağlıyor.

13 litrelik yüzde 100 SCR yeni motor

Scania yeni araçlarıyla birlikte 13 litre, 500 bg’lik yeni motorunu da piyasaya sürüyor. Yeni motorda Euro 6 emisyon değerleri, yüzde 100 SCR sistemi ile sağlanıyor. Böylelikle daha güvenilir ve daha ekonomik bir motor elde ediliyor. Vites değişim süresini yarı yarıya azaltan yeni tam otomatik opticruise vites kutusu sürüş konforunu en üst noktaya çıkartıyor. Pazarda en geniş motor ürün gamına sahip marka olan Scania’nın, yeni nesil araçlarında, 13 litrelik motor serisi 370 beygir gücünden başlayıp 410, 450 ve 500 beygir gücüne kadar alternatiflerden oluşuyor. 16 litrelik motorların güç seçenekleri ise 520, 580 ve 730 beygir.

Düz zeminli yeni S Kabin

Scania mevcut P, G ve yenilenen R kabinlerine, tamamen düz zeminli S serisi kabini de ekliyor. 24 farklı temel kabin modeli müşterilerin tercihine sunuluyor.

Tüm yeni kabinlerde iç mekan, optimum sürüş ve dinlenme alanı sunacak şekilde tasarlandı. Sürücünün koltuk ayar seçenekleri, boyları 150 ile 200 cm arasındaki değişen tüm sürücüler için rahat bir sürüş pozisyonu sunuyor. Yeni Scania’larda A sütunu en geniş görüş açısı için inceltilerek yeniden tasarlandı.

Tüm yeni kabinlerde, sürücünün oturma pozisyonu, 6.5 cm öne alınırken sol cama 2 cm daha yakınlaştırıldı. Böylelikle sürücünün görüş açısı ve yol hakimiyeti arttı. Bunlara ek olarak yatak kısmı da 1 metreye genişletildi. Böylelikle sürücüler için konfor en üst noktaya ulaştı.

Yeni Frenleme mesafesi ile güvenlikte son nokta

Mevcut araçların üstün frenleme performansı yeni nesil araçlarda daha da iyileştirildi.

Geliştirilen fren sistemi, daha ileriye doğru konumlandırılan ön aks ve düşük ağırlık merkezi ile 80 km hızdaki 40 tonluk bir aracın durma mesafesi yüzde 5 azalıyor.

Scania’nın yeni araçları, yan perde hava yastıklarıyla donatılan ilk ağır ticari araç olma özelliğini taşıyor. Scania, yan perde hava yastıklarıyla devrilme-yuvarlanma tarzındaki kazalarda meydana gelen yaralanmaları yüzde 25 oranında azaltmayı hedefliyor.





“SESS - Scania Entegre sürüş sistemleri”

Scania, araçlarda standart olarak sunulan, uydu ve GPRS ile iletişim kuran sistemler üzerinden operasyonel verimlilik ve yakıt tasarrufu sağlıyor. SESS (Scania Entegre Sürüş Sistemleri) çatısı altında kişiselleştirilmiş sürüş eğitimi, sürücü koçluğu ve filo takibi uygulamaları bulunuyor. Bu uygulamalar ile yüzde 10’a varan yakıt tasarrufu sağlanıyor. Hem araç hem de sürücüler anlık olarak takip edilebilirken dönemsel performans raporları oluşturulabiliyor.

Scania’nın son 5 yılda satışını gerçekleştirdiği araçların üçte 2’si yani yaklaşık 250 bin araç SESS’li. Türkiye’de ise SESS’li araç sayısı yaklaşık 6.000.





Scania Sürücü Ligi

Scania, tüm SESS’li araçlardan elde edilen bilgilerle, Türkiye’nin en iyi sürücülerinin yarıştığı yeni online platformu piyasaya sunuyor.

Ios ve android tabanlı akıllı telefonlara yüklenebilen “Scania Sürücü Ligi” uygulaması ile filo yöneticileri ve sürücüler yarışmayı kolaylıkla takip edebiliyor. Platform üzerinden yakıt verimliliği, sürüş dinamikleri ve performans arttırıcı detaylar kullanıcı ile paylaşılıyor.

Scania, 2017 yılın kamyonu seçilen yeni modeliyle ağır vasıta sektöründe bir adım öne çıkmaya hazırlanıyor. Yeni modelde efsanevi T-şeklindeki ön yüz tasarım anlayışı büyük ölçüde korunurken, kabin, motor, güç ve aktarma organları tamamen yenilendi.