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Yeni Nesil Hyundai i30’un Tasarımı Ödülle Tescillendi

10 Şubat 2017 Cuma 17:51
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Hyundai’nin 2017 yılındaki en önemli yeniliklerinden biri olan Yeni i30, Avrupa’da satışa sunulmasının hemen arkasından, dünyaca ünlü IF Design ödülünü kazanarak şık tasarımını otoriteler tarafından tescillemiş oldu.

Yeni Nesil Hyundai i30'un Tasarımı Ödülle Tescillendi
Avrupalı müşterilerin beklentilerine göre Avrupa’da üretilen Hyundai i30, satışa sunulur sunulmaz ödülleri toplamaya başladı. Yeni tip ızgarası ve tamamen farklı bir tasarım anlayışıyla dizayn edilen Hyundai i30, "Ürün" disiplininde "Otomobiller / Araçlar / Bisikletler" kategorisinde iF Design 2017 ödülünü kazandı.

Tasarım, Hyundai müşterileri için bir numaralı satın alma sebepleri arasında yer alıyor. Estetik çizgilerle beraber daha rafine yüzeylere kavuşan otomobil, kendine güvenen bir görünümle farkını ortaya koyuyor. Tasarım dilini Yeni i30 ile daha da geliştiren Hyundai, böylelikle gelecek modeller hakkında aslında bir ipucu sunmuş oluyor. Hyundai modelleri için yakın gelecekte yeni bir aile kimliği haline gelecek basamaklı ızgara, önceki altıgen ızgaranın yerini alıyor. Tasarımda ayrıca erimiş bir çeliğin akışından esinlenerek aşağı doğru giderek incelen bir yapı göze çarpıyor.

Hyundai Motor Grubu Tasarım Bölüm Başkanı Peter Schreyer, "Yeni i30 için uluslararası kabul görmüş iF Tasarım Ödülü'nü almaktan dolayı gururluyuz. Bu ödül, Hyundai sahiplerine gurur ve sevinç kazandıran tasarımcılarımızın tutku ve heyecanı için büyük bir önem taşıyor. Özellikle saygın bir tasarım otoritesi tarafından, dördüncü kez üst üste prestijli bir ödüle layık görüldüğümüz için oldukça mutluyuz” dedi.

iF Tasarım Ödülleri, 60 yılı aşkın bir süredir tasarımın mükemmellik simgesi olarak kabul ediliyor. IF International Forum Design GmbH tarafından organize edilen ödüller, çeşitli disiplinlerde ve kategorilerde göze çarpan tasarımları tanıyor. Jüri, 59 ülkeden gelen 5.500'den fazla yeni ürünü, titiz bir inceleme ve araştırma sonrası eleyerek kategorilerine göre kazananları belirliyor.
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