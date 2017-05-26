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Yeni Ford Kuga ve Ranger ile “İki farklı parkur, iki farklı güç” İstanbul’daydı

26 Mayıs 2017 Cuma 16:25
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“Bir Başka” konseptiyle Türkiye pazarında yeni bir dönemin kapılarını aralayan Ford’un 29 Nisan-26 Mayıs tarihleri arasında 8 ili kapsayacak Yeni Ford Kuga ve Ranger Test Sürüşü Tanıtım Turu’nun son durağı İstanbul oldu. 25-26 Mayıs tarihlerinde Marmara Forum Alışveriş Merkezi’nde gerçekleşen etkinlikte misafirler, 2 özel parkurdaki zorlu test sürüşlerinin yanı sıra oyun alanlarında aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirdi.

Yeni Ford Kuga ve Ranger ile 'İki farklı parkur, iki farklı güç” İstanbul'daydı
Ford’un, 1,5 lt dizel otomatik versiyonu ile Türkiye SUV pazarına iddialı bir giriş yapan Yeni Ford Kuga ve en zorlu arazi koşullarıyla kolayca başa çıkabilecek şekilde tasarlanan ve geliştirilen ve Euro NCAP testlerinden 5 yıldız alan tek pick-up olma unvanına sahip olan modeli Yeni Ford Ranger Wildtrak ile çıktığı 8 ili kapsayan test sürüşü tanıtım turunun yeni durağı İstanbul oldu.
24-25 Mayıs tarihleri arasında İstanbul’da Marmara Forum Alışveriş Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, iki modele özel son derece zorlu parkurlar oluşturuldu. Katılımcılar, Yeni Ford Ranger için özel olarak hazırlanan “su geçişli” test parkurunda; su geçişi, yan geçiş ve çapraz geçiş deneyimini yaşarken, Yeni Ford Kuga için hazırlanan “smart cone” parkurunda ise adrenalini en üst seviyede hissetti.
2 gün boyunca süren etkinlikte, misafirler sürüş parkurlarına ek olarak boks makinesi ve langırtın olduğu oyun alanında aileleriyle keyifli vakit geçirdiler.

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