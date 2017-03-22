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Yatırım Yapmanın Tam Zamanı

22 Mart 2017 Çarşamba 10:57
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Referandum öncesi birçok kişi yatırım kararlarını dondurmuş durumda. Ancak gayrimenkul sektörüne yatırım yapmak için özellikle referandum öncesi dönemin bir fırsat olduğu belirtildi.

Yatırım Yapmanın Tam Zamanı
Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan gayrimenkul sektörüne yatırım yapmak için en doğru zamanın bahar ayları olduğu belirtiliyor. Sektörün bahar aylarından itibaren ivme kazanacağını söyleyen A. Koç İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı ve Emlaksatan.com sitesinin kurucusu Abdurrahman Koç, referandum sürecinde yatırım yapmaktan çekinilmemesi gerektiğini vurguladı.

Gayrimenkul Sektörü Durma Noktasına Gelmez

Gayrimenkulün her dönem en kârlı yatırım aracı olduğunu belirten Koç, “Ekonominin durgun olduğu dönemleri fırsata çevirebilmek için en önemli nokta, doğru zamanda doğru yatırımı yapmak. En doğru yatırım aracını seçmeden önce, yatırım yapılacak piyasayı seçmek gerekiyor. Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan gayrimenkul piyasası, yatırım yapmak için en ideal sektördür. Gayrimenkul sektörü hiçbir zaman durma noktasına gelmez. Birikiminiz varsa, referandum öncesi yatırım yapmaktan çekinmeyin.” dedi.

Bahar Ayları Yatırım İçin Uygun Bir Dönem

Bahar aylarının gayrimenkule yatırım yapmak için çok uygun bir dönem olduğunun altını çizen Koç, “Tüm sektörlerde olduğu gibi gayrimenkul sektöründe de ekonomik durgunluk yaşanıyor. Ancak sektör bahar aylarından sonra ivme kazanacak.” ifadelerini kullandı.
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