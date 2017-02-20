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Yaralı sokak kedisi ameliyat edildi

20 Şubat 2017 Pazartesi 12:53
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Sivas'ta yaralı halde bulunan sokak kedisi, CÜ Hayvan Hastanesindeki operasyonla tedavi edildi

Yaralı sokak kedisi ameliyat edildi
SİVAS (AA) - Sivas'ta aldığı darbe nedeniyle diyaframı yırtılan ve organları göğüs boşluğuna toplanan sokak kedisi, Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Veteriner Fakültesine bağlı Hayvan Hastanesinde yapılan ameliyatın ardından gözlem altına alındı.

CÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Sivas'ta Turgut Özyurt isimli vatandaş, sokakta yaralı halde bulduğu kediyi hayvan hastanesine getirdi.

Yapılan muayenenin ardından kedinin darbe sonucu diyaframı yırtıldığı, karın bölgesindeki organların göğüs boşluğuna birikmesi nedeniyle ağır travma geçirdiği ve hayati tehlikesi bulunduğu belirlendi.

Ameliyata alınan kedi, 2 saat süren operasyonun ardından gözlem odasına alındı.

Ameliyatı gerçekleştiren Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr. İlker Şen, "Hayvansever bir vatandaş tarafından bulunan kedi, bir travma hatta bir tekme sonucu diyaframı yırtılmış ve karın bölgesindeki bütün organları göğüs boşluğuna hücum etmiş vaziyetteydi. Biraz zorlu ve 2 saat süren ameliyattan sonra gereken müdahaleyi yaptık ve diyaframı onararak, göğüs boşluğundaki organları o bölgeden çıkarttı." ifadesini kullandı.

Kedinin 3 gün gözlem odasında tutulacağını ve sağlık durumuna göre taburcu edebileceklerini aktaran Şen, şunları kaydetti:

"Hastanemizde gerek görüntüleme teknikleriyle gerekse kaliteli kadrosuyla ve her türlü imkanlarıyla bölgede sadece kedi-köpek değil büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara, yaban hayvanları ve sokak hayvanlarına da hizmet vermekteyiz. Yozgat, Tokat, Kahramanmaraş, Gümüşhane, Elazığ, Erzurum ve Kayseri'den dahi hasta kabul etmekteyiz." 


Anadolu Haber Ajansı
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