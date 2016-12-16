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Yahoo verileri sızdı, siz ne yapabilirsiniz?

16 Aralık 2016 Cuma 13:41
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Dünyanın en büyük internet arama motorlarından birini sunan Yahoo, 1 milyardan fazla kullanıcı hesabında veri sızıntısı meydana geldiğini duyurdu. Tarihin en büyük veri sızıntısı olarak tanımlanan gelişmede çok fazla kişinin kişisel bilgileri çalındı. Bu aşamadan sonra bir internet kullanıcısı olarak ancak hasarı sınırlayabilirsiniz. Antivirüs yazılım kuruluşu ESET’e göre, önce parolarınızı değiştirmekle işe başlayın.

Yahoo verileri sızdı, siz ne yapabilirsiniz?
Verilen bilgilere göre Yahoo’daki veri ihlali 2013 yılında gerçekleşti. Şirket, bir milyardan fazla kullanıcı hesabının ele geçirildiğini duyurdu. Bu sayı o dönemin internet kullanıcılarının üçte birini oluşturuyordu. Bazı analistlere göre ise bu sızıntı dünya genelinde 2,7 milyarın üzerinde internet kullanıcısını etkiledi. Yani sokakta yürüyen her üç kişiden birinin kişisel bilgileri çalındı ve internette erişilebilir durumda.

İhlal hakkında ne yapabilirsiniz?
Veri sızıntısını değerlendiren ESET Güvenlik Uzmanı Mark James, “Üzgünüz, ama bu veri ihlali konusunda yapabileceğiniz pek birşey yok. Ancak daha fazla hasarı sınırlayabilirsiniz. Önerimiz klasik gelebilir ama herhangi bir veri ihlalinden sonra yapmanız gereken ilk şey parolanızı değiştirmek. Hem de aynı parolayı kullandığınız tüm hesaplarda“ diye konuştu.

Diğer hesaplarınıza ulaşmak için kullanabilirler
James, sözlerini şöyle sürdürdü: “Verileriniz çalındığında ve satıldığında, bilgileriniz diğer hesaplara veya giriş bilgilerine erişmek için kullanılabilir. Güvenliği ihlal edilen parolaları ve aynı parolaları kullanan diğer hesapları değiştirmek, korsanların bu hesaplara erişimini sınırlandırabilir.“

Tanımadığınız kişilerden gelen e-postalara temkinli yaklaşın!
“Parolanızı unuttuğunuzda kullanılan gizli sorular ve cevapları da değiştirin“ uyarısında bulunün Mark James, “Tanımadığınız kişilerden gelen e-postalar veya iletişimler hakkında, özellikle de bilgileri doğrulamanızı veya daha fazla bilgi vermenizi isteyen kişilere karşı dikkatli olun“ dedi.

Parola yöneticisi deneyin
Bu arada henüz kullanmıyorsanız bir parola yöneticisi kullanmanın tam zamanı. Hem ziyaret ettiğiniz her site için benzersiz parolalar oluşturmanızı, hem de mevcut parolalarınızı saklamanızı ve kolay tahmin edilip edilmeyeceklerini test edebilmenizi sağlayan ücretsiz ve ücretli birçok seçenek var. ESET de bu konuda bir alternatif sunuyor. Kısa süre önce kullanıma sunulan ESET Smart Security Premium programı ESET Parola Yöneticisi özelliğini de sağlıyor.

İki faktörlü koruma
Son olarak, kullanabileceğiniz hesaplar için çift faktörlü veya iki adımlı doğrulamayı düşünün. Çift faktörlü koruma (2FA), tıpkı online bankacılık hizmetlerinde olduğu gibi mail veya başka internet hesabınıza girmeden telefonunuza SMS yoluyla doğrulama şifresi gönderiyor. Çift faktörlü koruma, hesaplarınız için ek güvenlik önlemi sağlıyor. Bu hizmeti sağlayan kuruluşların listesini şu linkten inceleyebilirsiniz: https://twofactorauth.org/
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