Yahoo verileri sızdı, siz ne yapabilirsiniz?

İhlal hakkında ne yapabilirsiniz?
Veri sızıntısını değerlendiren ESET Güvenlik Uzmanı Mark James, “Üzgünüz, ama bu veri ihlali konusunda yapabileceğiniz pek birşey yok. Ancak daha fazla hasarı sınırlayabilirsiniz. Önerimiz klasik gelebilir ama herhangi bir veri ihlalinden sonra yapmanız gereken ilk şey parolanızı değiştirmek. Hem de aynı parolayı kullandığınız tüm hesaplarda“ diye konuştu.
Diğer hesaplarınıza ulaşmak için kullanabilirler
James, sözlerini şöyle sürdürdü: “Verileriniz çalındığında ve satıldığında, bilgileriniz diğer hesaplara veya giriş bilgilerine erişmek için kullanılabilir. Güvenliği ihlal edilen parolaları ve aynı parolaları kullanan diğer hesapları değiştirmek, korsanların bu hesaplara erişimini sınırlandırabilir.“
Tanımadığınız kişilerden gelen e-postalara temkinli yaklaşın!
“Parolanızı unuttuğunuzda kullanılan gizli sorular ve cevapları da değiştirin“ uyarısında bulunün Mark James, “Tanımadığınız kişilerden gelen e-postalar veya iletişimler hakkında, özellikle de bilgileri doğrulamanızı veya daha fazla bilgi vermenizi isteyen kişilere karşı dikkatli olun“ dedi.
Parola yöneticisi deneyin
Bu arada henüz kullanmıyorsanız bir parola yöneticisi kullanmanın tam zamanı. Hem ziyaret ettiğiniz her site için benzersiz parolalar oluşturmanızı, hem de mevcut parolalarınızı saklamanızı ve kolay tahmin edilip edilmeyeceklerini test edebilmenizi sağlayan ücretsiz ve ücretli birçok seçenek var. ESET de bu konuda bir alternatif sunuyor. Kısa süre önce kullanıma sunulan ESET Smart Security Premium programı ESET Parola Yöneticisi özelliğini de sağlıyor.
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