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Viko by Panasonic Çocuk Tiyatrosu perde dedi

Sürdürülebilir kalkınmanın insana yatırım ve doğal kaynakların bilinçli kullanımı ile gerçekleşeceğine inanan Panasonic Eco Solutions Türkiye ‘Aydınlık Bir Gelecek İçin Okullarda Enerji Verimliliği’ sosyal sorumluluk projesi ile hayata değer katmaya devam ediyor. İlkokul çağındaki öğrencilere enerji verimliliği, doğal kaynakların korunması, geri dönüşüm ve elektrikli ev kazalarına karşı korunma konularında bilinç kazandırmak amacı ile 2012 yılında hayata geçen proje, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile yürütülüyor.

Viko by Panasonic Çocuk Tiyatrosu perde dedi

Sürdürülebilir kalkınmanın insana yatırım ve doğal kaynakların bilinçli kullanımı ile gerçekleşeceğine inanan Panasonic Eco Solutions Türkiye ‘Aydınlık Bir Gelecek İçin Okullarda Enerji Verimliliği’ sosyal sorumluluk projesi ile hayata değer katmaya devam ediyor. İlkokul çağındaki öğrencilere enerji verimliliği, doğal kaynakların korunması, geri dönüşüm ve elektrikli ev kazalarına karşı korunma konularında bilinç kazandırmak amacı ile 2012 yılında hayata geçen proje, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile yürütülüyor.

17 Ekim 2018 Çarşamba 11:00
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Viko by Panasonic Çocuk Tiyatrosu perde dedi

Bu öğretim yılının hedefi 100 bin öğrenci!
Projenin en önemli sürecini oluşturan VİKO by Panasonic Çocuk Tiyatrosu’nun sahnelediği ve konusu enerji verimliliği olan “Aydınlık Bir Gelecek” isimli oyun, İstanbul’da her gün bir okulda öğrencilere ücretsiz olarak sahneleniyor. Yaklaşık 6,5 yılda 620 bin ilkokul öğrencisine ulaşarak bir rekora imza atan proje ile enerji verimliliği ve doğal kaynakların korunması konusunda bilinç kazandırılması hedefleniyor. Yeni eğitim öğretim yılının başlaması ile birlikte perdelerini ilk kez Kağıthane ilçesi okullarında açan tiyatro ekibi, bu yıl 100 bin öğrenciye ulaşma hedefi ile okullara doğru hareket etti. Yeni sezonun açılış seremonisine Panasonic Eco Solutions Türkiye Şirket Başkanı Tatsuya Kumazawa, Kurumsal Marka Yönetimi Genel Müdürü Aysel Özaltınok ve Kurumsal İletişim Müdürü İlker Çelik katılım gösterdi.

Projenin odağında öğrencilere bilinç kazandırmak yer alıyor. 
VİKO by Panasonic Çocuk Tiyatrosu’na başarılar dilemek üzere Panasonic Eco Solutions Türkiye tesislerinde gerçekleştirilen seremonide konuşan Kurumsal Marka Yönetimi Genel Müdürü Aysel Özaltınok “Sürdürülebilir kalkınmanın, insana yatırım ve doğal kaynakların bilinçli kullanımı ile gerçekleşeceğine inanan bir anlayışla hayata geçirdiğimiz kurumsal sosyal sorumluluk projelerini çok önemsiyoruz. Doğal kaynakların bilinçli kullanımı ve enerji verimliliği, gün geçtikçe sürdürülebilir kalkınmanın en önemli konusu haline geliyor. Enerji verimliliği ve kaynakların bilinçli kullanımı konusunda öğrencilere kalıcı bilinç ve farkındalık kazandırmayı hedefleyen projemizle, aynı zamanda İstanbul’daki ilk ve ortaokulların enerji tüketiminde ölçülebilir oranlarda bir azalma gerçekleşmesine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Projemizin belki de en önemli sürecini oluşturan çocuk tiyatromuz, bu yıl İstanbul Avrupa yakasındaki 100 bin öğrenciye ulaşmak üzere perdelerini açıyor, ekibimize başarılar diliyorum.” dedi.
 

Son Güncelleme: 17.10.2018 11:01
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