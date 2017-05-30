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Victorinox ile mutfağınızın şefi siz olun

30 Mayıs 2017 Salı 13:12
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Victorinox’un keskin bıçakları lezzetli yemeklein vazgeçilmez oyuncusu olurken vakitten de tasarruf ettiriyor. Kolay kullanımı, keskinliği ve ergonomik tasarımı ile Victorinox şef bıçaklar mutfağınızın başköşesinde yerini alacak

Victorinox ile mutfağınızın şefi siz olun
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Eyüboğlu distribütörlüğündeki İsviçre’nin ünlü bıçak ve çakı markası Victorinox, mutfaklarda harikalar yaratmaya devam ediyor. Victorinox’un tasarladığı şef bıçakları yemekleri daha hızlı yapmanızı sağlıyor. Fibrox sapı ile eli yormayan bir kullanım sunan Victorinox şef bıçakları salatalarınızı veya yiyeceklerinizi daha az enerji harcayarak hazırlamanızı sağlıyor. Victorinox’un fabrikalarında özel ısı işlem tekniklerinden geçirilen bıçaklar, birinci sınıf paslanmaz çelikten üretiliyor. Victorinox’a özel kesim kalitesindeki mükemmelliğiyle kullanım kolaylığı ve zamandan tasarruf sağlayan bıçakların, ömür boyu paslanmaz çelik garantisi de kullanıcılarına sağladığı ayrıcalıklardan biri. Mutfakta işinizi kolaylaştırmak ve kendi mutfağınızın şefi olmak istiyorsanız Victorinox’un şef bıçaklarıyla tanışmanızın tam zamanı!

Victorinox şef bıçakları fiyatı KDV dahil 99TL’den 399 TL’dir.
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