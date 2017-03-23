Vali Çınar'dan JÖH birliğine takdirname

Vali Çınar, makamında İl Jandarma Alay Komutanı Albay Mustafa Gezer ile jandarma askeri personelini kabul etti.

Askerlerle tek tek tokalaşan Çınar, operasyonlarda gösterdikleri üstün başarılarından dolayı tebrik ederek takdirname sundu.

Vali Çınar, gazetecilere yaptığı açıklamada, operasyonlarda üstün başarı elde eden askerleri resmi anlamda özelliği olan takdirnameyle ödüllendirdiklerini belirterek şunları kaydetti:

"İl Jandarma Komutanlığımızdaki subay, astsubay, uzman, er ve erbaşlarımız, bölünmez bütünlüğümüze kasteden hem yabancı ülkelerin hem de ülkemizdeki teröristlerin niyetlerine ve emellerine karşı ülkemizin bütünlüğü için mücadele ediyorlar. Bunu da yaz kış demeden, saat mefhumu gözetmeden, gerçekten doğrudan ateşin içerisinde mücadele ediyorlar. Tabii ki hepsine minnettarız. Ülke ve millet olarak hepsine müteşekkiriz ama biraz daha öne çıkan durumlar ve arkadaşlarımız oluyor. Bugün terörle mücadelede üstün başarı gösteren, canlarını ortaya koyan arkadaşlarımızı, resmi anlamda bir özelliği olan takdirnameyle ödüllendirdik."

BİTLİS (AA) - Bitlis Valisi Ahmet Çınar, bölücü terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen operasyonlarda üstün başarı sergileyen Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerine takdirname verdi.Anadolu Haber Ajansı