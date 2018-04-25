VAKIFBANK'TAN 1.3 MİLYAR DOLARLIK SENDİKASYON KREDİSİ

VakıfBank, 17 ülkeden 35 bankanın katılımıyla 329 milyon dolar ve 779 milyon euro olmak üzere toplamda yaklaşık 1.3 milyar dolar tutarında sendikasyon kredisi anlaşması imzaladı. Böylelikle, Ocak ayında gerçekleştirilen 650 milyon dolar tutarındaki banka tarihinin en büyük eurobond ihracının ardından yine banka tarihinin en büyük sendikasyon kredisi işlemine imza atıldı. Kredinin faizi geçen yılın aynı dönemine göre %0.15 düşmesine rağmen yenilenme rasyosu 7 yeni bankanın katılması ile yüzde 120 seviyesinde gerçekleşti.

VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, “2018 yılında banka tarihinin en büyük eurobond ihracını ve en büyük sendikasyon kredisi işlemini gerçekleştirmiş olmamız milli ekonomimize duyulan güvenin göstergesidir” dedi.

VakıfBank 1.3 milyar dolarlık sendikasyon kredisi anlaşmasına imza attı. Banka tarihinin en büyük sendikasyon işlemini gerçekleştirmiş olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, “Hem Ocak ayında gerçekleştirdiğimiz eurobond ihracı hem de imzaladığımız sendikasyon kredisinin başarısı milli ekonomimize ve Türk bankacılık sektörüne duyulan güvenin en önemli göstergesidir. Bu işlemler, her türlü spekülasyon ve iyi niyetli olmayan çabalara rağmen ülkemizin uluslararası piyasalardaki itibarının ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha teyit etmiştir. Bu vesile ile sendikasyon kredisine destek olan iş ortağı kreditör bankalara bir kez daha en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Sendikasyon kredisinde bankamızı destekleyen muhabir bankalarla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da mütekabiliyet prensibi çerçevesinde işbirliğimizi artırmaya kararlıyız” dedi.

Maliyet düştü, 7 yeni banka katıldı

Yaklaşık 1.3 milyar dolarlık sendikasyon kredisi işleminin 100 milyon dolarlık kısmının 2 yıl vadeli, kalan 1.2 milyar dolarlık kısmının 367 gün vadeli olduğunu belirten Özcan, şöyle konuştu:

“Kredinin 2 yıl vadeli diliminin toplam maliyeti Libor+%2.10 olurken 367 gün vadeli diliminin toplam maliyeti Libor+%1.30 ve Euribor+%1.20 seviyesinde gerçekleşmiştir. Geçen yılın Nisan dönemine göre bu işlemimize 7 yeni banka katılmıştır. Kredinin 367 gün vadeli diliminin maliyeti geçen yılın aynı dönemine göre 0,15% düşmesine rağmen yenilenme oranımız yüzde 120 seviyesinde gerçekleşmiştir. Sendikasyon kredimize 7 tane yeni bankanın katılmış olmasından dolayı ayrıca büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Uygun maliyetli uluslararası fonlama imkânları ile her zaman olduğu gibi reel ekonomimize destek olmaya devam edeceğiz.”

Krediye yetkilendirilmiş lider düzenleyici olarak katılan bankalar; BNP Paribas, Cargill, Citibank, Commerzbank, Deutsche Bank, Emirates NBD, Erste Group, First Abu Dhabi Bank, Goldman Sachs, HSBC, ICBC Standard Bank, ING Bank, JPMorgan Chase Bank, Mizuho Bank, MUFG Bank, Société Générale, Standard Chartered, Sumitomo Mitsui Banking Corporation ve UniCredit.