Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 22°
açık
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK
BİST
109462
ALTIN
173.157
DOLAR
4.0667
STERLİN
5.6709
EURO
4.9635

VAKIFBANK'TAN 1.3 MİLYAR DOLARLIK SENDİKASYON KREDİSİ

Banka tarihinin en büyük eurobond ihracının ardından banka tarihinin en büyük sendikasyon kredisi işlemi imzalandı.

VAKIFBANK'TAN 1.3 MİLYAR DOLARLIK SENDİKASYON KREDİSİ

Banka tarihinin en büyük eurobond ihracının ardından banka tarihinin en büyük sendikasyon kredisi işlemi imzalandı.

25 Nisan 2018 Çarşamba 13:04
4416 Okunma
VAKIFBANK'TAN 1.3 MİLYAR DOLARLIK SENDİKASYON KREDİSİ

VakıfBank, 17 ülkeden 35 bankanın katılımıyla 329 milyon dolar ve 779 milyon euro olmak üzere toplamda yaklaşık 1.3 milyar dolar tutarında sendikasyon kredisi anlaşması imzaladı. Böylelikle, Ocak ayında gerçekleştirilen 650 milyon dolar tutarındaki banka tarihinin en büyük eurobond ihracının ardından yine banka tarihinin en büyük sendikasyon kredisi işlemine imza atıldı. Kredinin faizi geçen yılın aynı dönemine göre %0.15 düşmesine rağmen yenilenme rasyosu 7 yeni bankanın katılması ile yüzde 120 seviyesinde gerçekleşti.

VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, “2018 yılında banka tarihinin en büyük eurobond ihracını ve en büyük sendikasyon kredisi işlemini gerçekleştirmiş olmamız milli ekonomimize duyulan güvenin göstergesidir” dedi.

VakıfBank 1.3 milyar dolarlık sendikasyon kredisi anlaşmasına imza attı. Banka tarihinin en büyük sendikasyon işlemini gerçekleştirmiş olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, “Hem Ocak ayında gerçekleştirdiğimiz eurobond ihracı hem de imzaladığımız sendikasyon kredisinin başarısı milli ekonomimize ve Türk bankacılık sektörüne duyulan güvenin en önemli göstergesidir. Bu işlemler, her türlü spekülasyon ve iyi niyetli olmayan çabalara rağmen ülkemizin uluslararası piyasalardaki itibarının ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha teyit etmiştir. Bu vesile ile sendikasyon kredisine destek olan iş ortağı kreditör bankalara bir kez daha en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Sendikasyon kredisinde bankamızı destekleyen muhabir bankalarla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da mütekabiliyet prensibi çerçevesinde işbirliğimizi artırmaya kararlıyız” dedi.

Maliyet düştü, 7 yeni banka katıldı
Yaklaşık 1.3 milyar dolarlık sendikasyon kredisi işleminin 100 milyon dolarlık kısmının 2 yıl vadeli, kalan 1.2 milyar dolarlık kısmının 367 gün vadeli olduğunu belirten Özcan, şöyle konuştu:

“Kredinin 2 yıl vadeli diliminin toplam maliyeti Libor+%2.10 olurken 367 gün vadeli diliminin toplam maliyeti Libor+%1.30 ve Euribor+%1.20 seviyesinde gerçekleşmiştir. Geçen yılın Nisan dönemine göre bu işlemimize 7 yeni banka katılmıştır. Kredinin 367 gün vadeli diliminin maliyeti geçen yılın aynı dönemine göre 0,15% düşmesine rağmen yenilenme oranımız yüzde 120 seviyesinde gerçekleşmiştir. Sendikasyon kredimize 7 tane yeni bankanın katılmış olmasından dolayı ayrıca büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Uygun maliyetli uluslararası fonlama imkânları ile her zaman olduğu gibi reel ekonomimize destek olmaya devam edeceğiz.”

Krediye yetkilendirilmiş lider düzenleyici olarak katılan bankalar; BNP Paribas, Cargill, Citibank, Commerzbank, Deutsche Bank, Emirates NBD, Erste Group, First Abu Dhabi Bank, Goldman Sachs, HSBC, ICBC Standard Bank, ING Bank, JPMorgan Chase Bank, Mizuho Bank, MUFG Bank, Société Générale, Standard Chartered, Sumitomo Mitsui Banking Corporation ve UniCredit.

Son Güncelleme: 25.04.2018 13:15
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Smart Energy ve Asunim Türkiye Akfen’in iki GES’i için işbirliği yapıyor
Smart Energy ve Asunim Türkiye Akfen’in iki GES’i için işbirliği yapıyor
Trabzonlu dernek Başkanları İmamoğlu'nu ziyaret etti
Trabzonlu dernek Başkanları İmamoğlu'nu ziyaret etti
Göğsümüzü kabartan Türk gençlerinin hikayesi
Göğsümüzü kabartan Türk gençlerinin hikayesi

banner268

banner264

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00pbx

    Copyright © by ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim