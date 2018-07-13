VakıfBank Spor Kulübü şampiyonluk ‘Maraton’una TEMSA ile koşacak

Kulüplere verdiği destekle Türk sporunun gelişimine katkıda bulunan TEMSA, dünya ve Avrupa Şampiyonu VakıfBank Spor Kulübü’ne ‘Maraton’ model takım otobüsü teslim etti. Kulübü yeni sezonda şampiyonluğa TEMSA taşıyacak.

Sporun ve sporcunun gelişimini Türkiye’nin toplumsal kalkınmasının en önemli unsurlarından biri olarak gören TEMSA, kulüplere yönelik desteğini artırarak sürdürüyor.

TEMSA, CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final'de bu sene 4'üncü kez Avrupa'nın en büyük kupasını Türkiye'ye getiren VakıfBank Spor Kulübü'ne bir adet 'Maraton' model takım otobüsü takdim etti.

TEMSA tarafından özel olarak tasarlanan Maraton marka otobüsün teslim töreni, VakıfBank Spor Sarayı’nda gerçekleştirildi. Anahtar teslim törenine VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Osman Demren, VakıfBank Spor Kulübü Genel Menajer Yardımcısı Bilun Günal, VakıfBank Kadın Voleybol Takımı oyuncularından Melis Gürkaynak, Ayça Aykaç ve Buket Gülübay, TEMSA Satış Genel Müdür Yardımcısı Hakan Koralp, TEMSA Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Serkan Uzunay, TEMSA Kurumsal İletişim Müdürü Ebru Ersan, FSM Demirbaş Otomotiv YK Başkanı Mustafa Demirbaş, katıldı. VakıfBank Spor Kulübü oyuncuları ve idari ve teknik ekibini taşıyacak olan yeni takım otobüsünün anahtarı gerçekleşen teslim töreni ile VakıfBank Spor Kulübü’ne teslim edildi.

Süper Lig takımlarının tercihi TEMSA

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan TEMSA Satış Genel Müdür Yardımcısı Hakan Koralp, Süper Lig takımlarının tercihlerinin de TEMSA’dan yana olduğuna dikkat çekerek, “Türkiye’nin en önemli kulüpleri arasında yer alan VakıfBank Spor Kulübü’ne şampiyonluk yolunda TEMSA’nın eşlik etmesi bizim için büyük bir gurur” dedi.

TEMSA Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Serkan Uzunay ise, TEMSA Maraton’un takım için özel olarak hazırlandığını söyleyerek şöyle konuştu: “Maraton, 2+1 koltuk düzeni ile 36 koltuk kapasitesine sahip. Koltuk arkası ekranların yanı sıra arka ve ön tarafta toplantı masaları var.Şerit takip ve aktif frenleme sistemleriyle üst düzey sürüş güvenliği sunan araç aynı zamanda yüksek konfor ve güvenlik donanımları son nesil teknolojik donanıma sahip. Bu güç birliğimiz uzun yıllar devam edeceğini temenni ederek, yeni Maraton aracımızın VakıfBank Spor Kulübü’ne hayırlı olmasını diliyorum.”

VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Osman Demren ise; ''Türkiye'nin en önemli yerli markalarından TEMSA’ya desteği için teşekkür ediyoruz. TEMSA kendini sürekli yenileyen, bayrağımızı dünyada dalgalandıran, gurur duyduğumuz bir Türk markasıdır. Biz de Türkiye'nin dünyadaki en başarılı kulübü olarak kendimizi sürekli yenilemeye, geliştirmeye, başarılarımıza hep yenisini eklemeye çalışıyoruz. VakıfBank Spor Kulübü olarak elde ettiğimiz başarılarla ülkemizin adını tüm dünyada duyurmaya devam ediyoruz. Bundan sonra takımımız TEMSA'nın Maraton otobüsüyle Türkiye'yi dolaşacak ve şampiyonluklarına yenilerini ekleyecek. VakıfBank Spor Kulübü Başkanı olarak TEMSA'ya bu güzel otobüs için bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum'' dedi.