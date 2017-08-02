Uzak ve egzotik ülkeleri gemi turuyla keşfedin!

Gemi turları özellikle son yıllarda Türk turistlerin büyük ilgisini çekiyor. Aileler, gençler ve balayı çiftlerinin öncelikli tercihleri arasında yer alan bu turlarda akla ilk gelen rotalar ise, Yunan Adaları ve Akdeniz turları. Oysa İskandinavya’dan Uzak Doğu’ya kadar birbirinden sıra dışı ve egzotik destinasyonları da gemiyle keşfetmek mümkün.

Türkiye’nin önde gelen turizm portallarından tatilsepeti.com, resiflerde dalıştan tarihi ve kültürel keşiflere, bembeyaz kumsallardan eğlenceli gece hayatına kadar unutulmaz bir tatil sunan gemi turlarını sıraladı.

Karayip Adaları ve Bahamalar

Bahamalar, birbirinden temiz koyları, dalış yapabileceğiniz resifleri ve su sporları seçenekleriyle gemi turizminin yoğun olduğu bölgelerden biri olarak öne çıkıyor.

New Providence Adası’nda yer alan başkent Nassau, tropik ortamın kendine özgü rahatlığını sunuyor. Eşsiz bir manzara için Queen’s Staircase’den Fincastle Kalesi’ne tırmanabilir, yüzmek ve şnorkelle dalış için Paradise Island’a gidebilirsiniz.

Beyaz kumları ve muhteşem manzarası ile yalıtılmış bir ada olan CocoCay’de de, mavi sularda scuba dalışı yapabilir ya da Karayipler’in en büyük aqua parkında eğlenebilirsiniz.

Uzak Doğu

Egzotik liman şehirlerini kapsayan Uzak Doğu gemi turu, eğlencenin yanı sıra farklı kültürleri tanımak için de ideal bir seçenek.

Turizmin oldukça gelişmiş olduğu Kuala Lumpur, geçmiş ve geleceğin harmanlandığı bir şehir. 130 milyon yıllık kireç taşından tepenin içine yapılmış Batu Mağaraları’nın girişinde ziyaretçileri maymunlar karşılıyor. Burada 272 basamak çıkarak mağaranın içindeki Hindu Tapınağı’nı ziyaret edebilir, Tanrı Murugan’ın en yüksekteki mabedini görebilirsiniz. Birçok müze ve galerinin bulunduğu şehir, renkli gece hayatıyla da dikkat çekiyor.

Tayland ise, sıcak iklimi ve turistik bölgeleriyle gemi turları arasında haklı bir üne sahip. Rattanakosin Adası, görmek isteyebileceğiniz mekanların toplandığı bölge olarak öne çıkıyor. Tayland Kraliyet Sarayı, Yatan Budha Tapınağı ve UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki Ayutthaya Antik Kenti, mutlaka ziyaret etmeniz gereken yerler arasında.

Singapur da, hem eğlence hem alışveriş hem de doğal güzellikleriyle büyüleyici bir destinasyon. Orchard Street’te lüks mağazalardan alışveriş yapabilir, Chinatown’da farklı bir atmosfer soluyabilir, Sentosa Adası’ndaki dev akvaryumu ve kelebek parkını ziyaret edebilirsiniz. Sentosa ayrıca, bölgenin geleneksel kültürünü tanımanıza yönelik aktivitelere katılma imkanı da veriyor.

İskandinavya ve Baltık

Ağırlıklı olarak Stockholm’den başlayan bu turla, sıra dışı yerler keşfedebileceğiniz bir tatil deneyimi yaşayabilirsiniz. Stockholm, sayısız gölleri ve etrafında bulunan adacıklarıyla muhteşem bir manzara sunuyor. Şehirdeki kanallarda tekne turu ise, mutlaka yapmanız gereken aktiviteler arasında yer alıyor.

13. yüzyıl ortalarında bir kale olarak kurulan bu şehir, tarihi ve doğal güzelliğinin yanı sıra, birbirinden leziz tatlar da sunuyor. Spesiyalleri arasında bulunan skagen isimli deniz ürünleri salatasının, her türlü peynirin ve lezzetli etlerin tadına bakmak için Stockholm’ün açık hava kafelerinde veya restoranlarında oturabilirsiniz.

Bu bölgeye oldukça yakın olan St. Petersburg Limanı da, gemi yolculuklarının vazgeçilmez rotalarından biri. Üstelik Türk rehberler eşliğinde düzenlenen turlara katıldığınız takdirde vizeniz olmasa dahi gemiden inip şehri gezebiliyorsunuz. Donanma, Eski Liman, Kanlı Kilise, Peter & Paul Katedrali, Kazan Katedrali, Turkuaz Camii ve Nevski Bulvarı gibi özel mekanlara ev sahipliği yapan St. Petersburg’da, müzeleri gezmek için özel bir vakit ayırmalısınız çünkü dünyada en çok müzeye sahip şehre gidiyorsunuz!

tatilsepeti.com hakkında:

Temelleri 2002 yılında atılan tatilsepeti.com, 2004 yılından bu yana yüz binlerce kişiye tatil servisi sunan bir turizm portalıdır. Yıllık 16 milyonu tekil olmakla beraber toplamda 33 milyonun üzerinde ziyaretçi sayısıyla Türkiye’nin önde gelen turizm portallarından biridir. Yurt içi online satışta sektörün öncülerinden olan tatilsepeti.com, 2009 yılında dünyanın en büyük online seyahat portallarından Expedia ile anlaşma yaparak yurt dışı tatil satışına da başlamıştır. Turizm gibi rekabetin yoğun olduğu bir sektörde yakaladığı başarıyla dikkat çekmeyi başaran tatilsepeti.com, 2013 yılı Mayıs ayında, Londra merkezli yatırım fonu Bancroft Private Equity’den yatırım alarak büyümesini daha da hızlandırmıştır.

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