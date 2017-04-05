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Uzak doğudan gelen doğal destek: REISHI PLUS

05 Nisan 2017 Çarşamba 15:34
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Hayatı uzatan mantarlar ismiyle anılan Reishi mantarları sağlıklı bir yaşam sürdürebilmek için en büyük destek olarak biliniyor. Reishi mantar ekstresi, gösterdiği rahatlatıcı etkisinin yanı sıra içeresindeki C vitaminiyle de bağışıklık sistemini güçlendirerek, hastalıklara karşı kalkan görevi üstleniyor. Alman devi LR Health & Beauty, Uzak Doğu’nun mucizevi desteği Reishi Plus’ı Türkiye’ye getiriyor.

Uzak doğudan gelen doğal destek: REISHI PLUS
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Uzak Doğulular’ın uzun yaşam sırlarından biri olan Reishi mantarları LR Health & Beauty’nin yeni gıda takviyesi Reishi Plus ile artık Türkiye’de. Hayatımızda her şeyin temelini sağlığımız oluşturuyor. Bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için bir takım mineral ve vitamin destekleri almamız gerekiyor. Alman devi LR yeni ürünü Reishi Plus ile vücudun sağlıklı ve zinde kalmasını sağlayarak dinç ve uzun bir hayatın kapılarını açıyor. Sindirim ve bağışıklık sistemini güçlendiren ve içeresinde C vitamini de bulunan bu eşsiz gıda takviyesi doğanın bize sunduğu sağlık ve zenginliği en doğal haliyle buluşturuyor. Kullanım şekli günde 1 kez 1 adet kapsül şeklinde olan Reishi Plus, özel formülasyonuyla cilt bakımından metabolizmanın hızlanmasına kadar vücuda birçok fayda sağlıyor. Reishi mantarlarının mucizevi gücünü sunan Reishi Plus, etkin sonuçları ile tüm zamanların en faydalı ürünü olarak dikkat çekecek.



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