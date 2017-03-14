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UYKUDA GELEN GÜZELLİK...

14 Mart 2017 Salı 15:34
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“Güzellik uykusuna yatmak” deyişi Zeitgard Gece Maskesi ile anlam kazanıyor. Alman kozmetik devi LR Health & Beauty’nin geliştirdiği yeni formülü Zeitgard Gece Maskesi uykunuzda bile cildinizi besleyerek, zamanı geriye döndürüyor.

UYKUDA GELEN GÜZELLİK...
Dünyaca ünlü starların güzellik formülü “çok ve düzenli uyumak”. Uykudan maksimum faydayı sağlamak için LR Health & Beauty, Zeitgard’ın yenilikçi bakım formülüne sahip Gece Maskesini geliştirdi.

Gece boyunca yüksek etkili içerik maddeleriyle cildinizi besleyen Zeitgard Gece Maskesi, zamanı geri döndürerek cildinizi rahatlatıyor, ışıltılı ve genç bir görünüm kazandırıyor.

Zeitgard Gece Maskesi’nin sihirli içeriğinde bulunan Jojoba yağı cildinizin nem oranını en uygun seviyeye taşıyor, şizandra üzümü cildinizi tazeliyor ve ultra filling spheres içeriği ise anti-age etkisi gösteriyor.

Kullanım Önerisi: Maskeyi yüzünüze sürün ve yıkamayın. Gece boyunca maske yoğun bir şekilde etkisini gösterecektir. En iyi sonuçları elde edebilmeniz için maskeyi haftada iki kere uygulayın.

Zeitgard Gece Maskesi Fiyatı 50 ml: 61,90 TL

Daha fazla bilgi almak için: www.lrworld.com/tr

LR Instagram: @LRTURKEY - #lrturkey #lrdeğerkatar

LR Facebook: www.facebook.com/lrworld

LR Twitter: www.twitter.com/lrworld

LR Health&Beauty Hakkında

LR Health&Beauty; vücut bakımı ve güzellik ürünleriyle, 1985’ten bu yana faaliyet gösteren Almanya'nın önde gelen doğrudan satış firmasıdır. Dünya çapında 30 ülkede faaliyet gösteren LR, bünyesinde bulundurduğu 1.000’den fazla çalışanı, yaklaşık 300.000 kayıtlı iş ortağı ve müşterisiyle global sektörün önde gelen oyuncularındandır. Yenilikçi ve kaliteye önem veren kurum anlayışıyla LR, yaptığı 1 milyon Euro yatırımla, Avrupa’nın en modern AR-GE tesisine sahiptir. Dünyanın en büyük Aloe Vera üreticisi olan LR’ın ürünleri IASC (International Aloe Vera Science Council) ve INSTITUT FRENSENIUS kalite sertifikalarına sahiptir. LR’ın ünlülerin de dahil olduğu özel Eau de Parfum serisi DERMATEST onayı ve dünya çapında 40 milyonun üzerinde satış rakamıyla kalitesini ispatlamıştır. Alman kalitesindeki ürünleri, benzersiz otomobil konsepti, satış ortakları için mesleki eğitim ve hizmetleri, adil ve şeffaf pazarlama planlarının yanı sıra Bruce Willis, Karolina Kurkova, Emma Heming-Willis, Guido Maria Kretschmer ve Cristina Ferreira gibi ünlülerle yürüttüğü işbirlikleri LR’ın başarı faktörleri arasındadır. LR, operasyonel süreçleri uygulamaya koyarken otomobil konsepti kapsamında Porsche, Mercedes ve Volkswagen ile işbirliği yapmaktadır. LR bünyesinde 2006 yılında kamuya hizmet etmek amacıyla LR Global Kids Fund kurulmuştur. LR, Avrupa Doğrudan Satış Derneği(SELDIA) ve Türkiye Doğrudan Satış Derneği üyesidir. Daha fazla bilgi için http://www.lrworld.com/tr/ adresini ziyaret ediniz.
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