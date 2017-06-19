Ülker bu bayrama sürpriz tatlarıyla giriyor

İkramlık çikolatada yüzde 32’lik payla pazar lideri olan Ülker, bayramda artan çikolata ve şekerleme talebini karşılamak için hazırlıklarını tamamladı. Ülker, bu yıl çikolatada 28, şekerlemede ise 29 farklı ürün hazırladı.





Ülker Albeni ikramlık ve Ece Hindistan cevizli sürprizi

Bayrama sürprizlerle hazırlanan Ülker’in yeniliklerinin başında Ülker Albeni ve Ece hindistan cevizli geliyor. Çikolata denince akla ilk gelen marka Ülker Albeni ilk defa ikramlık çikolata olarak şekerliklerdeki yerini alacak.

Çeşnili ve dolgulu çikolata kategorisinde en büyük paya sahip, aynı zamanda kategorinin de lideri olan Ülker Ece Çikolata’da, klasik fındıklı tadının yanına yeni bir lezzet eklendi. Ülker Ece çikolatasının hindistan cevizi kremalı dolgulu çeşidi raflara çıktı.

İkramlık çikolatalar serisine yeni katılan, kakao krema dolgulu Ülker Buklet Çikolata, mor renkte şık tasarımlı kutusu ile hem misafirlere ikram etmek hem de hediye götürmek için lezzetli ve şık bir alternatif olacak. Ülker Sırma fındıklı ve hindistan cevizli çikolata çeşitleri ise şık bir poşette farklı bir alternatif olacak.

Bayramda şekerleme tercih edenler de unutulmadı. Geleneksel Türk lokumundan esinlenerek ilk kez Ülker tarafından üretilen ve en çok tercih edilen ürünler arasında yer alan Lokumcuk’un, limon, mandalina, böğürtlen, elma ve nar çeşitlerine bu sene yaz mevsiminin vazgeçilmez karpuz tadı eklendi.

Rakamlarla şeker ve çikolata tüketimi

Dünyanın en çok çikolata tüketen ülkesi İsviçre. Kişi başına 8.7 kilogram çikolata tüketen İsviçre’yi 7 ile 8 kilogram arasındaki tüketimlerle yine Avrupa ülkeleri izliyor. Türkiye’de ise kişi başı çikolata tüketimi 3.1 kilogram.

Şekerleme pazarında ise Türkiye ile Avrupa arasındaki tüketim farkı daha yüksek. Avrupa ülkelerinde tüketim ortalama 4-5 kilogram arasında seyrederken Türkiye’de miktar 1.5 kilogram düzeyinde.

Bayramlarda çikolata tüketimi artıyor. Türk halkı, paketli çikolatayı bayram ziyaretlerine götürmeyi, dökme çikolatayı evinde misafirlerine ikram etmeyi tercih ediyor.

Bayram dönemlerinde özellikle fındık, fıstık çeşnili ve krema dolgulu çikolata seçenekleri tercih ediliyor.

Dökme çikolata en çok İç Anadolu’da, paketli ikramlık çikolata ise Marmara’da tercih ediliyor.

İkramlık şekerlemenin ise yüzde 50’si Ramazan Bayramı döneminde tüketiliyor.

Şekerlemenin yüzde 46’sı Doğu ve Güneydoğu Anadolu tüketilirken bu bölgeleri; sırasıyla İç Anadolu, Marmara, Akdeniz, Ege ve Karadeniz takip ediyor.

İkramlık alışverişinde nelere dikkat edilmeli?

Ramazan’da şekerleme ve çikolata alışverişinde tüketicilerin dikkat etmesi gerekenlere gelince;

Çikolata ambalajı ürünü tamamen sarmalı

Çikolataların görünümü parlak olmalı

Üzerinde beyazlama olmamalı. Böyle bir durumda ürün yüksek sıcaklıkta veya soğukta kalmış olabilir.

Çikolata ve çikolatalı ürünler buzdolabında değil, 18 ila 22 derece arasında saklanmalı

Şekerlemede ise ambalajın kapalı olmasına ve ürünlerin 30C°’nin altında, oda şartlarında, güneş görmeyen serin ortamda saklanmasına dikkat edilmesi gerekiyor.