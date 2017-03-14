Ukrayna Başbakanı Groysman Ankara'da

ANKARA (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Ukrayna Başbakanı Vladimir Groysman'ı törenle karşıladı.

Çankaya Köşkü'nde yoğun kar yağışı altında yapılan tören, Başbakan Yıldırım ve Groysman'ın yerlerini almasının ardından, iki ülke milli marşlarının çalınmasıyla başladı.

Groysman, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Tören Taburu'nu "Merhaba asker" diyerek, selamladı.

İki ülke heyetlerinin takdiminin ardından, Başbakan Yıldırım ve Groysman, Çankaya Köşkü merdivenlerinde tokalaşarak, basına poz verdi.

Törende, Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay ile diğer ilgililer hazır bulundu.

- Türk ve Ukraynalı iş adamları buluşacak

Ukrayna Başbakanı Groysman'ın iki günlük resmi ziyareti kapsamında yapılacak görüşmelerde, diplomatik ilişkilerin 25'inci yılında, Ukrayna ile ekonomi ve ticaret başta olmak üzere, çok yönlü iş birliği olanakları ele alınacak.

Kırım ve Kırımlı Tatar soydaşların durumu ile Ukrayna'nın doğusunda yaşanan gelişmelerin değerlendirileceği görüşmelerde, iki ülkenin gündeminde yer alan güncel konularda görüş alışverişinde bulunulacak.

Groysman'ın, ziyaret kapsamında düzenlenecek iş forumunda, Türk ve Ukraynalı iş adamlarına hitap etmesi bekleniyor.

Anadolu Haber Ajansı