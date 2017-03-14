banner100


banner197
BIST
DOLAR
ALTIN
EURO
Ana SayfaGÜNCEL

Ukrayna Başbakanı Groysman Ankara'da

14 Mart 2017 Salı 14:10
Bu haber 448 kez okundu

Başbakan Yıldırım, Groysman'ı Çankaya Köşkü'nde resmi törenle karşıladı

Ukrayna Başbakanı Groysman Ankara'da
ANKARA (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Ukrayna Başbakanı Vladimir Groysman'ı törenle karşıladı.

Çankaya Köşkü'nde yoğun kar yağışı altında yapılan tören, Başbakan Yıldırım ve Groysman'ın yerlerini almasının ardından, iki ülke milli marşlarının çalınmasıyla başladı.

Groysman, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Tören Taburu'nu "Merhaba asker" diyerek, selamladı. 

İki ülke heyetlerinin takdiminin ardından, Başbakan Yıldırım ve Groysman, Çankaya Köşkü merdivenlerinde tokalaşarak, basına poz verdi.

Törende, Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay ile diğer ilgililer hazır bulundu.

- Türk ve Ukraynalı iş adamları buluşacak

Ukrayna Başbakanı Groysman'ın iki günlük resmi ziyareti kapsamında yapılacak görüşmelerde, diplomatik ilişkilerin 25'inci yılında, Ukrayna ile ekonomi ve ticaret başta olmak üzere, çok yönlü iş birliği olanakları ele alınacak.

Kırım ve Kırımlı Tatar soydaşların durumu ile Ukrayna'nın doğusunda yaşanan gelişmelerin değerlendirileceği görüşmelerde, iki ülkenin gündeminde yer alan güncel konularda görüş alışverişinde bulunulacak.

Groysman'ın, ziyaret kapsamında düzenlenecek iş forumunda, Türk ve Ukraynalı iş adamlarına hitap etmesi bekleniyor.


Anadolu Haber Ajansı
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
  • BU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYOR
  • 3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE’NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.