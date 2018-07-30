TÜROB üyeleri Wish More Hotel Istanbul’da buluştu

Wish More Hotel Istanbul’da gerçekleştirilen TÜROB Geleneksel Aylık Buluşması, TÜROB Başkanı Timur Bayındır’ın açılış konuşması ile başladı. Yaptığı konuşmada, konaklama sektöründeki oda gelir artış hızının, doluluk artışını geçtiğini kaydeden Timur Bayındır, “Haziran ayındaki otel dolulukları, 2017’nin aynı dönemine oranla yüzde 24.9 artarak yüzde 56’ya ulaştı. Asıl dikkat çeken yükseliş ise oda başı gelirde gerçekleşti ve yüzde 47.1 artışla 45.4 Euro’ya çıktı. İlk 6 aylık performansta İstanbul, doluluk oranı ve oda başı elde edilen gelirde geçen yıla göre en yüksek artış oranını yakalayan şehir oldu” dedi.

Yeni Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un yaptığı açıklamaların kendilerini memnun ettiğini de sözlerine ekleyen Timur Bayındır, “Türkiye’nin hedefi turist sayısından çok geliri artırmak olmalı. Yeni bakanımız Mehmet Ersoy’un da, ‘Sadece turist sayısını artırmakla yetinmeyeceğiz, daha fazla para harcayan, konaklama dışı harcaması daha yüksek olan turistleri hedefleyeceğiz’ sözleri bizi mutlu etti.Ataması yapılan bakan yardımcılarıyla birlikte sektör paydaşlarının da katkıda bulunacağı başarılı bir çalışma ortaya çıkacağını umuyoruz” diye konuştu.

TÜROB’un yeni üyelerine plaket sunulduğu geleneksel aylık buluşmada, Başkan Timur Bayındır, ev sahipliklerinden dolayı Wish More Hotel Istanbul Genel Müdürü Erkan Akkurt’a teşekkür plaketi takdim etti.