Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 17°
kısa süreli yağmur
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK
BİST
101222
ALTIN
180.468
DOLAR
4.2706
STERLİN
5.7927
EURO
5.0886

TürkTraktör’de atama

Türkiye traktör pazarındaki kesintisiz liderliğini 11 yıldır sürdüren TürkTraktör’ün Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine sektörün deneyimli ismi Rehda Cem Akyüz atandı.

TürkTraktör’de atama

Türkiye traktör pazarındaki kesintisiz liderliğini 11 yıldır sürdüren TürkTraktör’ün Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine sektörün deneyimli ismi Rehda Cem Akyüz atandı.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 14:38
5517 Okunma
TürkTraktör’de atama

TürkTraktör Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine gelen Rehda Cem Akyüz, Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden 2002 yılında mezun oldu ve Endüstri Mühendisliği alanındaki yüksek lisans derecesini de ABD’de Georgia Institute of Technology’de tamamladı. İş hayatına 2005 yılında Uzel Makine’de başlayan Akyüz, şirkette önce Ekipman Satış Uzmanı, daha sonra ise Satış Bölge Sorumlusu olarak görev yaptı. 2009 yılında Gallignani Tarım Makineleri’ne transfer olan Akyüz, burada sırasıyla İhracat Bölge Müdürü ve Genel Müdür olarak çalışmalarını sürdürdü. Rehda Cem Akyüz 2013 yılında ise TürkTraktör’de göreve başladı. TürkTraktör çatısı altında Özel, Filo ve İkinci El Satışlar Müdürü ve New Holland Satış Grup Müdürü olarak görev yapan Akyüz, Mart 2018 itibarıyla TürkTraktör’ün Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildi. İngilizce ve İtalyanca bilen Rehda Cem Akyüz, yeni göreviyle birlikte TürkTraktör’ün New Holland ve Case IH traktör, tarımsal ekipman, özel filo ve ikinci el satışları ile New Holland iş makineleri bayi satışlarından sorumlu olacak.

Son Güncelleme: 07.05.2018 15:04
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TÜRSAB’tan Özbekistan Ziyareti
TÜRSAB’tan Özbekistan Ziyareti
Jaeger-LeCoultre Polaris Koleksiyonunun yeni üyesi
Jaeger-LeCoultre Polaris Koleksiyonunun yeni üyesi
Renault Trucks, Türkiye’de 20.yılını kutladı
Renault Trucks, Türkiye’de 20.yılını kutladı

banner268

banner264

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00pbx

    Copyright © by ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim