TürkTraktör’de atama

TürkTraktör Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine gelen Rehda Cem Akyüz, Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden 2002 yılında mezun oldu ve Endüstri Mühendisliği alanındaki yüksek lisans derecesini de ABD’de Georgia Institute of Technology’de tamamladı. İş hayatına 2005 yılında Uzel Makine’de başlayan Akyüz, şirkette önce Ekipman Satış Uzmanı, daha sonra ise Satış Bölge Sorumlusu olarak görev yaptı. 2009 yılında Gallignani Tarım Makineleri’ne transfer olan Akyüz, burada sırasıyla İhracat Bölge Müdürü ve Genel Müdür olarak çalışmalarını sürdürdü. Rehda Cem Akyüz 2013 yılında ise TürkTraktör’de göreve başladı. TürkTraktör çatısı altında Özel, Filo ve İkinci El Satışlar Müdürü ve New Holland Satış Grup Müdürü olarak görev yapan Akyüz, Mart 2018 itibarıyla TürkTraktör’ün Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildi. İngilizce ve İtalyanca bilen Rehda Cem Akyüz, yeni göreviyle birlikte TürkTraktör’ün New Holland ve Case IH traktör, tarımsal ekipman, özel filo ve ikinci el satışları ile New Holland iş makineleri bayi satışlarından sorumlu olacak.