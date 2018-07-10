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TÜRKİYE’YE GELEN ARAÇLARA ’30 GÜN’ SINIRI

Yurtdışından Türkiye’ye giriş yapan ticari araçlar bundan böyle Türkiye’de en fazla 30 gün kalabilecek. Bu süreyi aşan araçlara para cezası uygulanacak.

TÜRKİYE’YE GELEN ARAÇLARA ’30 GÜN’ SINIRI

Yurtdışından Türkiye’ye giriş yapan ticari araçlar bundan böyle Türkiye’de en fazla 30 gün kalabilecek. Bu süreyi aşan araçlara para cezası uygulanacak.

10 Temmuz 2018 Salı 12:27
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TÜRKİYE’YE GELEN ARAÇLARA ’30 GÜN’ SINIRI

Türkiye’ye yurtdışından giriş yapan araçların Türkiye’de kalış süresi 30 gün ile sınırlandırıldı. Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği’nde değişiklik yapıldı. 29 Mayıs 2018’de resmi gazetede yayınlanan 30435 numaralı değişiklik tebliği ile ticari araçların Türkiye’de kalabileceği süreler değiştirildi.

ÜÇ AYI GEÇERSE ARACA EL KOYMA YETKİSİ DE VAR

Yeni düzenlemeye göre binek araç olarak kullanılmayan ve ticari araç olarak nitelendirilmiş taşıtlar; gerekli izin belgelerinin de daha önceden temin edilmiş olması durumunda Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde en fazla 30 gün kalabilecekler. Bu sürenin aşılması durumunda ise süre aşımının gerçekleştiği ilk ay için 210 TL, ikinci ay için  420 TL ve üçüncü ay için 630 TL’lik cezaların ödenmesi gerekiyor. Eğer süre aşımı üç aydan daha uzun sürmüşse Gümrük yetkililerinin araca el koyma yetkisi bulunuyor.
 

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