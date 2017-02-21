"Türkiye veri köprüsü oldu"

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom International'ın da paydaşı olduğu deniz altı fiber kablo sistemi projesi SEA-ME-WE 5 tamamlandı. Devreye alınan projeyle Türkiye, enerji ve ulaşım projelerinde olduğu gibi küresel veri akışında da köprü vazifesi üstlendi.

Türk Telekom iştiraklerinden Türk Telekom International’ın tek Türk şirketi olarak yer aldığı dünyanın en yüksek kapasiteli deniz altı veri hattı konsorsiyumlarından SEA-ME-WE 5 projesi tamamlandı.

Projenin tanıtım toplantısı Türk Telekom ve Türk Telekom International’ın ev sahipliğinde, konsorsiyum üyesi 19 operatörün üst düzey yöneticilerinin katılımı ile İstanbul’da gerçekleştirildi.

Türk Telekom International’ın Marmaris’te inşa ettiği istasyonun da dahil olduğu proje ile 17 ülke, fiber hat ile deniz altından birbirine bağlandı. Batı Avrupa’dan Orta Doğu ve Güney Doğu Asya’ya uzanan ilk fiber deniz altı bağlantısı olmasının yanı sıra en kaliteli ses ve veri trafiğinde en az gecikme oranı ile dikkati çeken SEA-ME-WE 5, toplam 20 bin kilometrelik hat uzunluğuna sahip.

- "Projemiz kendini kanıtlamıştır"

SEA-ME-WE 5 Yönetim Komitesi Başkanı Linette Lee ise günümüz teknolojilerinin SEA-ME-WE'nin daha önceki versiyonlarına nazaran büyük bir değişim yaşadığını belirterek, SEA-ME-WE projesinin son teknolojik yeniliklere uygun şekilde teknolojik yeterliliğini ispatladığını söyledi. Linette Lee şunları söyledi:

"Daha önce SEA-ME-WE projelerini başarıyla tamamladık. Sadece SEA-ME-WE 3 ve 4'ten bahsetmiyorum. Kendi bölgemizde başka diğer deniz altı kablo hatları konusunda da çalışmıştık. Dolayısıyla da bu anlamda çok büyük bir birikimimiz var. SEA-ME-WE 5 projesi diğer kablo proje ve hatlarına oranla biraz daha farklı. Çünkü çok daha açık bir sistem oluşturmuş durumdayız. Yani uçtan uca bir deniz altı kablo hattından bahsediyoruz.

Aynı zamanda bizim projemiz kendini kanıtlamıştır, yeni teknolojilere mümkün olan en kısa sürede kendini adapte edebilmiştir."

Lee, sistemin ülkelere alternatif ve kesintisiz iletişim alternatifleri sunduğunu belirterek, Bangladeş'te SEA-ME-WE4 kullanıldığı bilgisini verdi.

-"Türkiye’yi 17 ülkeyi birbirine bağlayan fiber ağa entegre ettik"

Türk Telekom International Grubu İcra Kurulu Başkanı Mehmet Candan Toros, projenin tamamlanmasıyla Türkiye’yi bölgede bir dijital üs haline getirmek üzere önemli bir adım daha attıklarını kaydetti.

Toros şunları söyledi:

"Türk Telekom’un iştiraki olarak, grubumuzun Türkiye’nin kıtalararası bir veri köprüsü olma konumunu güçlendirme stratejisi doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyor; yurt içinde ve yurt dışında yaptığımız yatırımlarla altyapımızı sürekli güçlendiriyoruz. Bu amaca hizmet eden faaliyetlerimiz içinde yer alan SEA-ME-WE 5’e 2015 yılında üye olduk. Konsorsiyumda ülkemizi temsil eden tek şirket olarak, geçen yıl Marmaris istasyonunu inşa ettik ve Türkiye’yi 17 ülkeyi birbirine bağlayan 20 bin km uzunluğundaki fiber ağa entegre ettik.

Başarı ile tamamlanan bu projeyle Türkiye’yi bölgesel bir dijital üs haline getirmek üzere önemli bir adım daha atmış ve ülkemize ekonomik açıdan da yeni fırsatlar yaratmış olmaktan gururluyuz."

- "Ülkelerarası, kıtalararası daha çok internet iletişimine ihtiyaç var"

Dünyada artık her noktada internete erişim ihtiyacı görüldüğünü belirten Toros, internet iletişiminin kesintisiz ve hızlı olabilmesi için yeni ve alternatif seçenekler bulunması gerektiğini bildirdi. Toros şöyle konuştu:

"Sosyal ağ kullanımı artıyor, artık milyarlarca sosyal ağ abonesi var. Uluslararası ticaret, devlet ve vatandaş ilişkileri, devletlerarası ilişkiler de elektronik ortama taşındı. Bu ne demek oluyor?

Ülkelerarası, kıtalararası daha çok internet iletişimine ihtiyaç var. Daha yüksek kapasitelerde, daha hızlı ve daha ucuz yollarla sağlanması gerekiyor. Bu nedenle de deniz altı kabloların kopmalara, arızalara karşı daha olması nedeniyle uluslararası konsorsiyumlar bu şekilde daha hızlı, yüksek kapasiteli alt yapılar kullanıyor."

- "Hedef: Türkiye’yi bölgenin veri üssü yapmak"

Türk Telekom’un uluslararası toptan ses ve veri altyapı satış ve pazarlama faaliyetlerinden sorumlu şirketi olarak bir diğer hedeflerinin de Türk Telekom’un vizyonuna hizmet ederek Türkiye’yi bölgenin veri üssü yapmak olduğunu söyleyen Toros, şöyle devam etti:

"Türkiye’nin dünya ile dijital iletişimini de güçlendiren SEA-ME-WE 5 ile hızla artan veri ihtiyacını en yüksek seviyeden karşılayabilecek altyapı da inşa edilmiş oldu. Böylelikle müşterilerimizin yüksek kapasiteli veri iletişimi ve altyapı ihtiyaçlarına en iyi çözümleri sunacağız.

Dünya teknoloji sektörü adına da önemli olan bu projenin bir parçası olmaktan ve projenin zamanında tamamlanmasına katkıda bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Ayrıca, yapılan değerlendirme sonucu, bu projenin tamamlanması nedeniyle düzenlenen etkinliğe İstanbul’da ev sahipliği yapmaktan, projeye dahil olan şirket ve ülke temsilcilerini ülkemizde ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz."

- "Türkiye veri akışında köprü olacak"

Türk Telekom International Üst Yöneticisi (CEO) Yusuf Kıraç ise projenin maliyetine ilişkin bilgiler verdi. Kıraç, "SEA-ME-WE 5'ın toplam maliyeti 700 milyon dolar, Türk Telekom'a maliyeti 50 milyon dolar." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de tüketilen internet içeriğinin yüzde 70'ten fazlasının yurt dışıyla bağlantılı olduğunu aktaran Kıraç, "İnternete girdiğinizdeki genel datanın yüzde 70'i yurt dışından… Dolayısıyla yurt dışı çıkışlarda Türk Telekom'un güçlü olması lazım. Bu bizim 3. yurt dışı kablomuz ve Türkiye'ye internet konusunda ciddi bir avantaj sağlayacak. Türkiye burada ayrıca bir köprü görevi üstlenecek. Doğalgazda, borular nasıl Türkiye üzerinden geçiyorsa, Türkiye veri akışında da bir köprü olacak." değerlendirmesini yaptı.

- Dünyanın en yüksek kapasiteli fiber kablo sistemlerinden biri

Toplantıda verilen bilgilere göre, Türkiye’nin dünya ile dijital iletişimini deniz altından sağlayan SEA-ME-WE 5, 24Tbps başlangıç kapasitesi ile geleceğin genişbant yoğunluklu uygulamaları, yüksek ebatta kurumsal veri alışverişi, internet TV ve online oyun servisleri için her geçen gün artan ihtiyacı karşılayacak niteliklere sahip.

Batı Avrupa - Doğu Asya hattında kurulan ilk fiber denizaltı bağlantısı olan projenin teknolojik donanımı, en kaliteli ses ve veri trafiğini en az gecikme oranı ile sağlayabiliyor.

SEA-ME-WE 5 deniz altı fiber kablo sistemi, sahip olduğu üstün teknoloji ve projenin yönetimi Kasım 2016’da Paris’te düzenlenen Global Carrier Awards 2016’da "Yılın Projesi" ödülüne layık görülmüştü.

Anadolu Haber Ajansı