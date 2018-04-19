TÜRKİYE'NİN EN GÖZDE İLAÇ ŞİRKETİ PFİZER TÜRKİYE

Uluslararası kariyer fırsatları, keyifli ve esnek çalışma ortamı, rotasyon ile geleceğin liderlerini yetiştirme hedefiyle Pfizer Türkiye, Bloomberg Businessweek Türkiye tarafından her yıl yapılan “En Gözde Şirketler” araştırmasında birinci sırada yer alarak yine ilaç sektörünün zirvesine yerleşti.



İlaç sektörünün bir numaralı işvereni seçildi

Bloomberg Businessweek Türkiye ve Realta Danışmanlık'ın bu yıl 10'uncu kez gerçekleştirdiği araştırma “Öğrencilerin Türkiye'de en fazla çalışmak istedikleri şirketler hangileridir?”, “Öğrenciler hangi nedenlerle bu şirketlerde çalışmak isterler?” gibi soruların yanıtlarının izini sürdü.



Pfizer Türkiye İnsan Kaynakları Lideri Serra Uluışık konuyla ilgili görüşlerini şöyle ifade etti: “Pfizer'de insanların daha sağlıklı ve uzun yaşamaları için en iyi tedavileri geliştirmek ve sunmak amacıyla işimizi azimle yapıyoruz. İşimizi yaparken de işveren markamızı hem şirket içinde hem de dışında en iyi şekilde anlatmaya büyük önem veriyoruz. Uluslararası kariyer fırsatlarımızdan lider okulu konumumuza, keyifli ve esnek çalışma ortamımızdan rotasyon ile geleceğin yöneticilerini yetiştirme hedefimize kadar tüm vizyoner ve öncü özelliklerimizle çalışmaya devam ediyor ve yaşamlara dokunmak için “burada sınır yok” diyoruz. Bugün, büyük bir emekle ördüğümüz işveren markamızın değerine değer katan tüm bu özelliklerimiz, bize bu önemli ödülü kazandırdığı için gururluyuz. Geleceğimizi temsil eden tüm üniversite öğrencilerine bu yıl bizi ilaç sektörünün bir numaralı şirketi olarak seçtikleri için Pfizer Türkiye adına içtenlikle teşekkür ederim.”