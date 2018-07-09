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TÜRKİYE'NİN BAŞKANI YEMİN ETTİ

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkan Erdoğan TBMM Genel Kurulunda yemin etti.

TÜRKİYE'NİN BAŞKANI YEMİN ETTİ

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkan Erdoğan TBMM Genel Kurulunda yemin etti.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 16:49
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TÜRKİYE'NİN BAŞKANI YEMİN ETTİ

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TBMM Genel Kurulunda yemin etti.

Erdoğan'ın Meclis'teki yeminiyle birlikte, parlamenter sistem sona erdi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi resmen başladı. 

Erdoğan, Mecliste, Geçici TBMM Başkanvekili Hakkı Köylü tarafından resmi törenle karşılandı.Tören kıtasını selamlayan Erdoğan, daha sonra eşi Emine Erdoğan ile birlikte Meclis Şeref Holü'ne geçti. Erdoğan'ı, Şeref Holü girişinde, Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı ve milletvekilleri karşıladı.

Erdoğan'a, Başkanlık Divanı girişinde, Geçici TBMM Başkanı Durmuş Yılmaz eşlik etti. 

 Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi resmen başlıyor
Erdoğan, and içmesiyle birlikte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi resmen başladı.

TBMM'deki yemin töreninin ardından Anıtkabir'i ziyaret edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Külliye'deki "Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni"ne katılacak. 

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