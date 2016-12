"TÜRKİYE MAARİF VAKFI İYİ ÇALIŞIYOR"

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Türkiye Maarif Vakfı'nın Bakanlığın yurt dışındaki eli olduğuna işaret ederek, "Kamu vakfıdır, kanunla kurulmuştur. Yurt dışında Milli Eğitim Bakanlığında olan okullarımız da var. Hazır olduklarında, talep ettiklerinde bizdeki olanları da ona devredeceğiz." dedi. Bakan Yılmaz, bir otelde düzenlenen "Milli Eğitim Bakanlığı Yurtdışı Teşkilatı Uluslararası Eğitim Yöneticileri Çalıştayı"nın açılışında yaptığı konuşmada, Avrupa genelinde 5 milyondan fazla Türk vatandaşının yaşadığını, birçoğunun geçici süre ile gidip kalıcı olarak orada yaşamaya başladığını bildirdi.



Bakan Yılmaz, programa katılan yurt dışında görevli eğitim yöneticilerine, şöyle seslendi: "Hepiniz Anadolu'muzun bir çok yerinde görev yaptınız. Şimdi ise ülkemizin dışında hizmet vermektesiniz. Kuşkusuz ki insanımıza ve medeniyetimize olan sorumluluğunuzun bilincinde olarak yerine getirmeye çalışıyorsunuz. Dünyanın dört bir yanına dağılmış vatandaşların dillerini, dinlerini ve kültürlerini öğretmek, yaşatmak gayretleriyle ve büyük bir özveriyle vatandaşlarımıza yardımcı oluyorsunuz. Ancak hizmette sınır yoktur. Biz çalışıyoruz ama başkaları da çalışıyor." Bakan Yılmaz, nerede bir vatandaş varsa oraya gidilip dilin, kültürün öğretilmesi gerektiğini belirterek, "Gidemediğimiz yer sizin değildir. Onların size gelmesini beklemeden mutlaka öğretmelisiniz. Ama sizin göreviniz dili öğretmek." ifadesini kullandı.



Yılmaz, yurt dışında bulunan eğitimcilerin orada yaşayan öğrencilerin, bursiyerlerin, idarecilerin bakanlıkla iletişimini sağladığını, bu yüzden eğitimcilere gelen talepleri önemsediklerini belirterek, şöyle devam etti: "Bu çalıştayın çıktıları önem taşımaktadır. Eğitim camiasının yurt dışındaki temsilcileri olarak gurbette yaşayan vatandaşlarımızın, kardeşlerimizin görüş, talep ve önerilerini bize iletmeniz, verdiğimiz eğitim hizmetinin kalitesini arttırılması bakımından önemlidir. Aynı düzeyde önemsediğimiz bir başka konu ise orada bulunan öğrencilerimizin ister kendi gayretleri ile gitmiş olsun, ister bizim gönderdiğimiz öğrencilerimiz olsun, ister orada doğmuş olsun, hiçbiri sahipsiz olmadığını bilsin. Yani kendisini sahipsiz hissetmesin. İşte bu atmosferi, bu iklimi, bu sahiplenmeyi gösterecek olan da öncelikli olarak sizlersiniz. Onların Türkiye için, bizim için bir değer olduğunu onlara hissettirmemiz lazım. Biz de Milli Eğitim Bakanlığı olarak, yurt dışındaki öğretmenlerin, öğrencilerin ve idarecilerin ilgi ve gayretlerini arttırmak için çalışacağız."



"Türkiye Maarif Vakfı iyi çalışıyor"

Bakan Yılmaz, "Her biriniz bulunduğunuz bölgedeki Türkiye kökenli, dernek, vakıf, sivil toplum kuruluşu, cami, cemevi dolayısıyla Türk vatandaşları nerede bir araya geliyorsa orası bizim irtibat noktamız, sizin hizmet yerinizdir." diye konuştu. İlgili ülkelerde muhatap kurum ve kuruluşlarla diyaloğun da canlı tutulması gerektiğine işaret eden Yılmaz, "Kendinizi asla müşavirlik ve ataşelik binalarının içine mesai saatleri içine hapsetmemelisiniz. Sürekli olarak sahada halkla iç içe olmalısınız." ifadesini kullandı. Vatandaşların bulunduğu her türlü yeri, anavatandan taşınan kültür ve değerlerin paylaşıldığı, yaşatıldığı birtakım kurs ve eğitim hizmetlerinin sunulduğu, karşılaşılan sorunların da çözüme kavuşturulduğu mekanlar olduğunun göz ardı edilmemesi gerektiğinin altını çizen Yılmaz, öncelikle vatandaşların Türkçe'yi iyi öğrenmeleri gerektiğine işaret etti. Bakan Yılmaz, Türkçe'nin yanı sıra tarih öğrenmenin de önemine vurgu yaptı. Türkiye Maarif Vakfı'nın iyi çalıştığına dikkati çeken Yılmaz, vakfın şu ana kadar Somali, Gine, Çad, Senegal, Moritanya ve Sudan başta olmak üzere pek çok ülkede aktif şekilde faaliyetlerine başladığını bildirdi. Bakan Yılmaz, yurt dışındaki Türk vatandaşlarının bulundukları ülke ile Türkiye arasında ekonomik anlamda politik, sanatsal, kültürel köprüler inşa etmelerine de katkı sunmak gerektiğini ve yurt dışında bir araya geldikleri vatandaşların hepsinin çocuklarına Türkçe öğretilmesini istediklerini aktardı.



"Maarif Vakfı, adeta bakanlığımızın yurt dışındaki elidir."

Yılmaz, yurt dışında faaliyet gösteren Yunus Emre Enstitüsü, Diyanet Vakfı ve Türkiye Maarif Vakfı'nın koordinasyon içinde çalışmasını, çalışmalardan da büyükelçiliklerin bilgisinin olmasını istedi. Yılmaz, "Maarif Vakfı, adeta bakanlığımızın yurt dışındaki elidir. Kamu vakfıdır, kanunla kurulmuştur. Dolayısıyla da ona her türlü desteği vermek bizim asli vazifemizdir. Milli Eğitim Bakanlığında olan okullarımız da var. Hazır olduklarında, talep ettiklerinde bizdeki olanları da ona devredeceğiz." dedi. Bakan Yılmaz, çalıştaya katılan Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün'e ve ekibine yaptığı çalışmalar için teşekkür etti.



Somali, Senegal gibi ülkelerde sadece Türk vatandaşlarına hizmet verilmediğini, Türk Eğitim sisteminin tecrübesinden yararlanmak isteyen ülkelere de bu hizmetin verilmesi gerektiğini belirten Yılmaz, şunları kaydetti: "Eğer biz bunu yapmazsak o zaman başkaları boşluğu dolduruyor. Başkaları, o boşluğu doldurduktan sonra biz farkına varsak, dolan boşluğu onların zararına olan unsurlardan ayırt etsek fikrini, vicdanını, irfanını adeta başka yerlere kiralamış, satmış insanlar bu boşluğu doldurduğu zaman da tekrar bizim bu boşluğu kazanabilmemiz, doldurabilmemiz, eskisinden çok daha zor oluyor. Bir yanlışı düzeltmek için 18, 24 doğru mudur farklı rakamlar verilir ama, bir yanlışı kusuru giderebilmek için 24 tane doğru yapmamız gerekir ki o yanlışın etkisini giderelim. Dolayısıyla sorumluluğumuz çok büyüktür." AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk ise Avrupa'da asimilasyonun şiddeti her gün arttığını vurgulayarak, "Biliniz ki dün Avrupa'da tehdit PKK idi, DHKPC idi. Bugün onlara üçüz kardeş geldi. FETÖ. Bir dördüncü tehdit daha var. Avrupa İslamı adı altında Avrupa'dan Türkiye'yi uzaklaştırmak için, Anadolu'nun değerlerini Türklerden uzaklaştırmak için, Avrupalı Türklerin içerisinden devşirdikleri yeni bir kültürel ajanlaştırma sürecindeyiz." dedi.



Çalıştay uluslararası istişare forumu niteliğinde

MEB Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Funda Kocabıyık da toplantının birçok konunun tartışılacağı bir platform ve uluslararası bir istişare forumu niteliğinde olduğunu bildirdi. Kocabıyık, yurt dışında yaşayan vatandaşların, soydaşların bulunduğu coğrafyaların bakanlığın görev alanlarına girdiğini belirterek, şunları ifade etti:

"Bakanlık olarak onlara yurt dışında hizmet vermek, özellikle eğitim alanında karşılaştıkları sıkıntıları çözmek ve taleplerine dönük hizmet modelleri geliştirmek görevlerimizin başında gelmektedir. Bizler Bakanlığımız yurt dışı teşkilatını; yurt dışındaki gözümüz, kulağımız, sesimiz olarak görüyoruz. Bundan dolayı siz değerli temsilcilerimize büyük görevler düşmektedir. Bu görevleri layıkıyla yerine getireceğinize sonsuz güven duyuyoruz."

Kocabıyık, çalıştay süresince; görev yerlerinde karşılaşılan sorunların tartışılması ve çözüm önerileri geliştirilmesi, bakanlığın temsilciliklerinin bulunduğu ülkelerde yurttaşların ve soydaşların eğitimde karşılaşılaşılan sorunların ve taleplerinin belirlenmesi ve konuyla ilgili olarak gelecek dönemde izlenecek yol haritasının oluşturulması gibi konuların tartışılacağını kaydetti.

Programa Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk ve bakanlık bürokratları da katıldı.

Anadolu Haber Ajansı