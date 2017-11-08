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Türkiye Finans, 2017’nin ilk dokuz ayında 279 milyon lira kâr açıkladı

08 Kasım 2017 Çarşamba 11:45
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Türkiye Finans Katılım Bankası, 2017 yılının üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Banka yılın ilk dokuz ayında elde ettiği toplam 279 milyon TL net dönem kârı ile geçen yılın aynı dönemine göre kârını yüzde 12 oranında artırdı

Türkiye Finans, 2017'nin ilk dokuz ayında 279 milyon lira kâr açıkladı
 Türkiye’nin öncü katılım bankası Türkiye Finans üçüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı. Yılın ilk dokuz ayında 279 milyon lira kâr elde eden banka geçen yılın aynı dönemine göre net dönem kârını yüzde 12 oranında artırdı. İlk dokuz aylık dönemde bankanın aktif büyüklüğü ise 37, 3 milyar lira olarak gerçekleşti.
Türkiye Finans Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Wael Abdulaziz Raies, üçüncü çeyrek sonuçlarıyla ilgili şunları söyledi:

“2017’nin üçüncü çeyreğinde Türkiye Finans hedeflerini gerçekleştirme yolunda müşteri hizmetleri ve ürün çeşitliliği geliştirme konularında ciddi adımlar attı. Bunun yanı sıra reel ekonominin lokomotifi olan pek çok şirkete ve projeye inovatif ve müşteri odaklı bir anlayışla finansman sağladı. Çalışanlarımızın da motivasyonu ve uzmanlığı sayesinde yılsonuna kadar katılım bankacılığı prensipleriyle uyumlu yenilikçi ürün ve hizmetler sunmaya devam edeceğiz.”

2017 yılının 3. çeyreğinde bankanın toplam öz kaynakları 2016 yılsonuna göre yüzde 9 artışla 4 milyar liraya yaklaştı. Türkiye Finans Katılım Bankası’nın 2016’nın aynı döneminde yılsonunda yüzde 15.58 olan sermaye yeterlilik rasyosu, 2017’nin ilk dokuz ayında yüzde 18.29’a çıktı. 2017 yılının üçüncü çeyreğinde toplanan fonların tutarı 2017 3. çeyrek itibariyle 20,7 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

Basın Bülteni
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