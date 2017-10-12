“TÜRKİYE EMEK YOĞUN BİR SEKTÖR OLAN TEKSTİLDEN VAZGEÇEMEZ”

SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Türkiye’nin, emek yoğun bir sektör olan tekstilden asla vazgeçemeyeceğini söyledi.

Türkiye Giyim Sanayicileri tarafından Çırağan Place Kempinski’de düzenlenen 10’uncu İstanbul Moda Konferansı’nda “Tekstilde Neden Türkiye” konulu paylaşımda bulunan Konukoğlu, tekstil sektörünün tarihsel sürecini anlattı.

Konukoğlu, “Tekstil bitti diyenlere bakmayın. Tekstilde Türkiye bayrağı dalgalanıyor, açın gözlerinizi. Türkiye tekstilden daha uzun yıllar ekmek yer” dedi.

Tekstil sektörünün geleceğinden endişe edilmemesini isteyen Konukoğlu, tekstilde İngiltere ve Fransa’nın bir asra varan hakimiyetlerinin, bu ülkelerin sömürgelerinin bağımsızlıklarını kazanması ile sona erdiğine dikkati çekti.

Fransa’dan sonra tekstilde bayrağı İtalya’nın devraldığını, ancak, son 20-25 yıldaki gelişmeler sonrasında Türkiye’nin öne çıktığını kaydeden Konukoğlu, “Kumaşımız, tasarımımız rakip tanımaz hale geldi. Türkiye’de birikim var, tekstil bitmez. Tekstilde ekmek var. Korkmaya gerek yok. Sektörde herkes işini en iyi şekilde yapmak için çaba göstermeli” diye konuştu.

Tekstil sektöründe iplik ve kumaş üreticisi olduklarını anımsatan Konukoğlu, ”Sektörde ana üreticiyiz. Ancak, müşterilerimize rakip olmamak için konfeksiyon, hazır giyim sektörüne girmiyoruz. Aksi takdirde önce firmalar, ardından sektör ve Türkiye zarar görür” ifadelerine yer verdi.

İSTİHDAMA KATKI

TOBB Türkiye Tekstil Sanayi Meclisi Başkanı da olan Konukoğlu, yurtdışından, özellikle Uzakdoğu ülkelerinden tekstil ürünleri ihracatının kontrol altına alınması ve yerli üreticinin korunması amacıyla yaptıkları girişim sonucu getirilen önlemlerle sektörde 150 bin kişinin istihdamının sağlandığına vurgu yaptı.

Konfeksiyon sektörünün bundan rahatsızlık duymaması gerektiğine işaret eden Konukoğlu, “Zaten ithal edilip ihraç edilen ürüne ek vergi yok. Sorun o ürünlerin yurt içerisinde değerlendirilmesinden kaynaklanıyordu. Eğer bugün sektör ihtiyacının yüzde 85’ine kadar bir oranını yurt içerisinden karşılıyorsa, o tedbirler sayesindedir” değerlendirmesini yaptı.

Konukoğlu, “Hava biraz bulutlu. Ama o bulut dağılacak. Türkiye’nin önü açık. Korkmadan yatırımlarınıza devam edin, ülkemize güvenin” diyerek sözlerini tamamladı.

Konuşmasının ardından Konukoğlu’na teşekkür plaketi takdim edildi.

Basın Bülteni