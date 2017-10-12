TÜRKİYE ÇOK BÜYÜK BİR DÖNÜŞÜMDEN GEÇİYOR

Vizyoner’17 Sektörler Zirvesi, iş adamları, sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının da aralarında bulunduğu geniş bir katılımla devam etti. Zirvede konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Doç. Dr. İbrahim Kalın dönüşüm ana başlığı altında çok çarpıcı bir konuşma yaptı. ‘’Medeniyet perspektifini sadece eşyanın dönüşümü olarak algılamak hata olur; asıl dönüşüm kendi zihinlerimizde olmalı’’ diyen Doç. Kalın sözlerini şöyle sürdürdü: ‘’Bizim bir medeniyet vizyonuna, ahlak, kültür ve insan vizyonuna ihtiyacımız var. Bizim sormamız gereken dünyayı kim, neye göre değiştiriyor? Başkalarının belirlediği kalıpları taklit etmek gerçek manada dönüşüm anlamına gelmez. Kafalardaki bilgi kalbe, maneviyata inmedikçe o bilginin hikmete dönüşme şansı yok. Günümüzde ise hükümden çok hikmete ihtiyaç var.’’

Bugün Liderlik Yapabilen Bir Türkiye Var

Doç. Kalın, değişimin hangi istikamette olduğu, değişimi kimlerin yaptığı sorularına tarihimizden beslenerek cevap vermemiz gerektiğini söyledi. Kalın, ‘’Türkiye çok büyük bir dönüşümden geçiyor. Bugün liderlik yapabilen, inisiyatif alabilen, dünya 5’ten büyüktür diyebilen bir Türkiye var. Artık dünyadaki konumunu adalet ve eşitlik çerçevesinde yeniden sorgulayan bir Türkiye var.

Mülteci konusuna da değinen Kalın, “Allah bize bir lokma nasip ettiği müddetçe, biz mülteci kardeşlerimizle bu lokmayı paylaşmaya devam edeceğiz. Gelişmeleri dışarıdan izleyen bir kitle olamayız. Standartları belirleyen bir aktör olarak kendimizi konumlandırmak zorundayız’’ dedi.





Türkiye İki Büyük Korkusunu Yendi

Doç. Kalın sözlerini şöyle sürdürdü: ‘’Hamdolsun biz Türkiye olarak iki büyük korkumuzu aştık, din ve etnik kimlik korkusu. Din yıllarca irtica olarak anlatıldı. Dini kimliklerin özgürleşmesinin Türkiye Cumhuriyeti’nin kazanımlarını kaybetmek anlamına geldiği söylendi. Milletle devlet arasına duvarlar örüldü. Etnik kimliklerin ifade edilmesi bölücülükle eşdeğer tutuldu. Ama bugün değişen Türkiye bu iki hayali korkusunu yendi. Bu sorunları aşan Türkiye daha da zenginleşti.

Dönüşüm Rüzgârları Esti

Zirvenin ikinci günü; Osmanlı Kahvecisi Yönetim Kurulu Başkanı Boğaçhan Göksu, İttifak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ünsal Sözbir, İstanbul Şehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Özel, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca’nın katılımıyla ‘Ne’ye Dönüşüm oturumuyla başladı. Sektörler Zirvesi, Yıldız Holding İcradan Sorumlu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. Cem Karakaş ve Birleşik Mağazalar İcra Kurulu Üyesi (BİM) Galip Aykaç’ın katıldığı ‘Türkiye’nin Dönüşümü’ oturumuyla devam etti. Dönüşümde Kaybolmamak’ konu başlığındaki konuşmasıyla Yazar- Ekonomist Alev Alatlı Vizyoner’17‘nin kapanış konuşmasını ‘yaptı.

Basın Bülteni