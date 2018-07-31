Türk Telekom’dan bir ilk; Girişimciliğin kalbi ‘SANTRAL’de atacak

Türkiye’nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom, Türkiye’den yenilikçi ve genç dünya markaları çıkmasına katkıda bulunmak amacıyla girişimcileri desteklemeye devam ediyor. Teknolojiye yaptığı yatırımlarla ‘inovasyon ve girişimcilik’ konularına öncülük eden Türk Telekom, Tahtakale’de bulunan santral binasını girişimcilerin ücretsiz olarak yararlanabileceği bir topluluk merkezi haline getirdi.

Türk Telekom’un, girişimcilik ruhunu çok önemsediğini ve inovasyonu tüm işlerinin merkezine koyduğunu ifade eden Türk Telekom Strateji, Planlama ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Fırat Yaman Er, “Özellikle telekomünikasyon gibi yeni fikirlerin ışığında gelişen ve dönüşen bir sektörde tüketiciye fayda sağlayan fikir ve teknolojileri hayata geçiren girişimler sektöre önemli ölçüde katkı sağlıyor. Bu katkıyı artırmak için girişimcilerin sektör oyuncularıyla olduğu kadar kendi aralarında kurdukları karşılıklı etkileşim de büyük önem taşıyor. Bu amaçla geçmişte telekomünikasyon santrali olarak kullanılan Tahtakale’deki binamızı topluma faydalı olacak şekilde yeni teknolojilerin geliştirileceği, girişimcilerin kullanımına açık bir topluluk merkezi olarak yeniden tasarladık. Beklentimiz burada, girişimini hayata geçirmek için çalışan kişilerin bilgi ve tecrübelerini paylaşarak birbirine destek olduğu yaşayan bir topluluğa ev sahipliği yapmak ve ortaya çıkacak sinerji ile başarılı olmalarını sağlamak” diye konuştu.

Tarihi santral binası geleceğe yön verenlerin buluşma noktası

Günümüzde girişimcilere destek veren pek çok kuluçka merkezinin bulunduğunu ifade eden Er, SANTRAL’i ekosistemdeki tüm girişimcilerin bir araya gelerek bir topluluk oluşturabileceği bir üst platform olarak konumladıklarını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “Türk Telekom’un en eski üç santral merkezinden biri olarak 1913 yılında kurulan ve yıllarca insanları birbirine bağlayarak bilgi akışına aracılık eden tarihi santral, asli görevini sembolik de olsa sürdürsün ve girişimcileri birbirine ve dünyaya bağlasın istedik. Bir dönemin son teknolojisine ev sahipliği yapan mekân artık yeni teknolojiler üreterek geleceğe yön verenlerin buluşma noktası olacak.”

SANTRAL’in, Türkiye’de girişimcilere özel tamamen ücretsiz olarak hizmet verecek ilk ve tek topluluk merkezi olacağını belirten Er, kurdukları merkezin, Ağustos ayı itibarıyla başvuruları almaya ve değerlendirmeye başlayacağı bilgisini verdi. Türkiye’de yine bir ilki gerçekleştirerek girişimcilere tamamıyla ücretsiz olarak kapsamlı bir hizmet sunduklarını kaydeden Fırat Yaman Er, sözlerini: “SANTRAL’de girişimcilere ilham verici bir çalışma ortamı ve topluluk faaliyetleri için benzersiz bir etkinlik alanı sağlıyoruz. Toplam 3 kat üzerine kurulu 2 bin metrekare alanda hizmet verecek olan merkezimiz, topluluk buluşmalarının düzenleneceği etkinlik alanı, aynı anda 250 kişinin çalışabileceği ortak çalışma, toplantı ve dinlenme alanları ile 360 derece İstanbul manzaralı terastan oluşuyor. Girişimcilerimiz, bina içinde Türk Telekom’un gigabit hızında internet bağlantısından da ücretsiz olarak yararlanabiliyor” diye sürdürdü.

Türk Telekom olarak girişimcilik ekosistemini geliştirmek için yaptıklarının SANTRAL ile sınırlı olmadığını da sözlerine ekleyen Er, “2013’ten bu yana erken aşama girişimleri desteklemek amacıyla uyguladığımız PİLOT girişim hızlandırma programı ile girişimcilere bugüne kadar 3 milyon TL nakit desteği sağlamış bulunuyoruz. Yine büyüme aşamasındaki girişimleri desteklemek amacıyla kurduğumuz kurumsal girişim sermayesi şirketimiz TT Ventures ile inovatif teknolojiler üreten girişimleri çeşitli yöntemlerle destekleyerek yenilikçi projelerin hayata geçirilmesine katkıda bulunuyoruz. Türk Telekom, yeni proje ve hizmetleriyle Türkiye’yi geleceğe bağlamaya devam edecek” dedi.