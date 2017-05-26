TÜRK HEYETİ ÖZBEKİSTAN'DA

TAŞKENT (AA) - Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te, Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev tarafından kabul edildi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Mirziyoyev, Özbekistan-Türkiye Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 4. Dönem Toplantısı'na katılmak üzere ülkede bulunan Başbakan Yardımcısı Türkeş, Ekonomi Bakanı Zeybekci ile Kültür ve Turizm Bakanı Avcı ile bir araya geldi.

Mirziyoyev görüşmede, iki ülke arasında siyasi, ticaret, ekonomi, yatırım ve kültür alanlardaki karşılıklı iş birliği ve diyalogların aktifleşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 17-18 Kasım'daki Semerkant ziyareti ve 14 Mayıs'ta Pekin'de düzenlenen Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Forumu çerçevesinde iki ülke arasında üst düzey verimli görüşmelerin yapıldığına işaret edilen açıklamada, bu temasların iki ülke arasındaki geniş kapsamlı ve karşılıklı menfaatlere dayalı iş birliğinin daha da geliştirilmesi için yeni imkanlar yarattığı vurgulandı.

Görüşmede, Özbekistan'daki Urgut Serbest Ekonomi Bölgesi bünyesinde tekstil, deri, kimya ve eczacılık, inşaat malzemeleri sanayisi, tarım ürünleri işleme ve diğer alanlarda yüksek teknolojilere dayalı işletmelerin kurulmasına ilişkin belirli projelerin birlikte hayata geçirilmesi için Türkiye'nin önde gelen şirketleriyle iş birliğinin geliştirilmesi konularına değinildiği bildirildi.

Görüşmede iki ülke arasında turizm alanında karşılıklı iş birliği konusunda büyük bir potansiyel bulunduğunun dile getirildiği, Taşkent'te düzenlenen Özbekistan-Türkiye KEK Toplantısı ve İş Forumu sonuçlarının memnuniyet verici olduğunun belirtildiği ifade edildi.

Anadolu Haber Ajansı