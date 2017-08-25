Turizmciler Beyoğlu'nda Buluştu

Turizmciler, Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) tarafından The Marmara Taksim Hotel’de düzenlenen Geleneksel Öğle Yemeğinde bir araya geldi. TÜROB Başkanı Timur Bayındır’ın ev sahipliğindeki organizasyona; Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, İBB Turizmden Sorumlu Başkan Danışmanı Tülin Ersöz, İstanbul Brezilya Başkonsolosu Roberto França, İstanbul Almanya Başkonsolos Vekili Stefan Graf ile turizm sektörünün önde gelen temsilcileri katıldı. TÜROB Başkanı Timur Bayındır programda ilçe turizmine katkılarından dolayı Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan’a teşekkür plaketi takdim etti.

BEYOĞLU YENİ YATIRIMLARIYLA BÜYÜK SIÇRAMA YAPACAK

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan programda yaptığı konuşmasında, Beyoğlu’nda turizmi daha da geliştirecek çok büyük yatırımlara imza attıklarını belirterek, “İstiklal Caddesi yenileniyor. Bu çalışmalar yapılırken tarihi tramvayın tamamen kaldırılacağını iddia edenler oldu. Tramvay Beyoğlu’nun sembolü. Kaldırılması mümkün değil. Tramvay, yeni ray sistemi ile zemine zarar vermeden ilerleyecek. Diğer yandan Tarlabaşı’ndaki dönüşüm, Taksim İlk Yardım Hastanesinin yeniden inşa ediliyor olması, Galata Port projesinin hızlıca yükseliyor olması da Beyoğlu’nun kazanımlarıdır. Beyoğlu’nun yeni yatırımlarıyla da 2019 da daha büyük sıçramalar yapmaya hazırlandığını ifade etmek istiyorum. Tüm bunların yanı sıra Taksim Meydanı’nda 6 ay sürecek olan etkinlikler düzenliyoruz. Günlük ziyaretçi sayımız 50 bin ve bunun yüzde 70’ini de turistler oluşturuyor. Amacımız ilçemize gelen yerli ve yabancı turistlerin keyifli vakit geçirebilecekleri etkinlerle Beyoğlu’nun heyecanını daha da artırmak. ” dedi.

​AKILLI UYGULAMALAR TÜRK TURİZMİ'NİN GELECEĞİNİN OLMAZSA OLMAZIDIR

Bir yandan da Smart Beyoğlu aplikasyonumuzu daha da geliştiriyoruz. Bu aplikasyonu indiren bir turist yakın bir dönemde bulunduğu sokakta çevresinde neler olduğunu, işletmelerin içeriklerini görebilecek ve uygulama üzerinde iletişim kurabilecek. Beyoğlu’ndaki bütün işletmeleri bu aplikasyonun içerisine dahil ederek yeni çağa ayak uydurmalarını sağlayacağız. Çünkü Beyoğlu sakinlerinin %70'i sosyal medya kullanırken, Beyoğlu esnafı için bu oran %5'te kalıyor. Esnafın ürününü dijital pazarlama ortamına taşıyarak, Booking.com'un başardığını biz de hayata geçireceğiz. Akıllı uygulamalar Türk Turizmi'nin geleceğinin olmazsa olmazıdır.” ifadelerini kullandı.

TÜROB 2018’DE ÇİN’E VE ASYA ÜLKELERİNE ODAKLANACAK

TÜROB Başkanı Timur Bayındır da, 2018 yılında Çin ve Asya ülkelerine yönelik aktif çalışmalar başlatacaklarının altını çizerek “Özellikle Çin ve Asya ülkelerine yönelik aktif çalışmalara başlıyoruz. Bölgeye ilişkin çok detaylı araştırmalarımızı tamamladık. 2018 Yılı Çin’de “Türkiye Turizm Yılı” olarak kutlanacak. Bunun yanı sıra TÜROB olarak, Çin pazarına yönelik sosyal medya dahil çeşitli kanallarda özel projelere başlıyoruz. Yakın zamanda üyelerimize bu konuda detaylı bilgi vereceğiz.” dedi.