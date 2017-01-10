Turizm sektörünün uluslararası buluşma noktası EMITT’e Rusya’dan büyük ilgi!

80 ülkeden 5.000 kurum ve kuruluşu bir araya getirecek olan EMITT 2017, T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türk Hava Yolları’nın kurumsal sponsorluğunda, KOSGEB’in desteğiyle ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği’nin (TYD) iş ortaklığında düzenlenecek. Fuar bu yıl, 60.000 ziyaretçiyi ağırlamayı hedefliyor. 21. kez düzenlenecek olan EMITT Turizm Fuarı’nda bu yıl da Yurtdışı Alım Heyeti (Hosted Buyer) Programı düzenlenecek. Sektör temsilcilerine uluslararası alanda, yeni satın alma, iş geliştirme, yeni iş ve işbirliği fırsatları yaratılması amacıyla düzenlenen programa, şimdiden Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Filipinler, Güney Afrika, Hindistan, İspanya, İtalya, Kuveyt, Lübnan, Makedonya, Portekiz, Rusya Federasyonu, Suudi Arabistan, Tayland, Ürdün ve Yunanistan’ın aralarında bulunduğu 60 ülke başvuruda bulundu.



Türkiye’nin lider sektörlerinde lider fuarlar düzenleyen ITE Turkey bünyesinde yer alan EUF – E Uluslararası Fuarcılık tarafından organize edilen Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm ve Seyahat Fuarı – EMITT; 26 – 29 Ocak 2017 tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek. T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türk Hava Yolları’nın kurumsal sponsorluğunda, KOSGEB’in desteğiyle ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği’nin (TYD) iş ortaklığında düzenlenen fuara dünyanın dört bir tarafından başvurular hızla devam ediyor. EMITT 2017’ye 80 ülkeden 5.000 kurum ve kuruluş ile 60.000 ziyaretçi katılması hedefleniyor. Turizm sektörü temsilcilerine uluslararası alanda iş geliştirme, yeni satın alma, yeni iş ve işbirliği fırsatları yaratılması amacıyla Yurtdışı Alım Heyeti (Hosted Buyer) Programı’na gösterilen yoğun ilgiden memnun olduklarını belirten ITE Turkey Turizm & Seyahat & Moda Grup Direktörü Hacer Aydın: “EMITT Turizm Fuarı’nda bu yıl da Yurtdışı Alım Heyeti (Hosted Buyer )Programı’nı düzenliyoruz. Bu yıl programımızı TravelShop Turkey işbirliğiyle gerçekleştireceğiz. Program kapsamında fuara katılım için şimdiden 60 ülkeden başvuru aldık. Yoğun başvuru aldığımız ülkeler arasında Rusya da bulunuyor. Fuara kadar da Rusya’dan bu programa katılmak isteyen firmaların sayısında artış olacağını ön görüyoruz. Rusya’nın yanı sıra Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Filipinler, Güney Afrika, Hindistan, İspanya, İtalya, Kuveyt, Lübnan, Makedonya, Portekiz, Suudi Arabistan, Tayland, Ürdün ve Yunanistan’dan firmalar da EMITT’e yoğun ilgi gösteriyor ve programa başvuruda bulunuyor. Öte yandan fuar satışları da son hız devam ediyor. EMITT, sadece Türk turizm sektörünün değil, dünya turizm sektörünün de en büyük buluşma noktalarından birisi. Fuar, turizm sektörü profesyonellerinin bir araya geldikleri ticari bir platform olmasının yanı sıra tatil tutkunları için de önemli bir adres…” dedi. Her yıl dünyanın ve Türkiye’nin farklı bölgelerinden, turizm profesyonellerini, turizm belde ve kuruluşlarını, ziyaretçilerle buluşturan EMITT, bu yıl da 26 – 29 Ocak 2017’de Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek.