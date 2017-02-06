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Tuna Ofis’ten iF Design ödüllü tasarım: Poff Puf

06 Şubat 2017 Pazartesi 15:18
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Tuna Ofis, dünyanın en önemli tasarım yarışmaları arasında yer alan iF Design 2017’de ödül almaya hak kazandı. 59 ülkeden 5.500 ürünün değerlendirildiği yarışmada, ofis lounge disiplininde ödüle layık görülen Poff Puf, 10 Mart’ta Münih’te düzenlenecek törenin ardından iF Dünya Tasarım Kılavuzu’ndaki prestijli tasarımlar arasında yerini alacak.

Tuna Ofis'ten iF Design ödüllü tasarım: Poff Puf
Modern çalışma hayatının tüm beklentilerini karşılayan tasarımları ile fark yaratan Tuna Ofis, uluslararası platformdaki en prestijli ödüllerden birine layık görüldü. iF Design Award 2017’de, ofis lounge disiplininde ödül almaya hak kazanan Tuna Ofis, 10 Mart’ta Münih’te düzenlenecek törenin ardından, iF Dünya Tasarım Kılavuzu’na da girmiş olacak. Tuna Ofis & Tdesign Studio Tasarım Bölüm Başkanı Ozan Sinan Tığlıoğlu’nun tasarımı olan Poff Puf, bağımsız uzmanlardan oluşan 58 üyeli jürinin değerlendirmeleri sonucunda ödüle hak kazandı. 59 ülkeden 5.500 ürünün değerlendirildiği yarışmada Poff Puf böylece, iF Altın Ödülü alan 75 tasarım arasında yer aldı.

Ofis tasarımlarında sıra dışı ürünlerin mekanları farklılaştırdığını söyleyen Ozan Sinan Tığlıoğlu, “Ofis için tasarlanan ürünlerin mimari ile aynı dili konuşmasını ve ürünlerin mekana değer katmasını önemsiyor, tasarımlarımızı bu düşünceyle şekillendiriyoruz. Metal aksesuarlar, farklı bekleme alanları, sıra dışı hissettiren ürünler ofisleri farklılaştırıyor. Poff Puf da, bu anlamda özel bir tasarım oldu. Dünyanın en saygın organizasyonlarından biri tarafından ödüllendirmesi bizim için çok değerli ve markamızın uluslararası platformdaki yeri için çok önemli” diye konuştu.
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