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TÜMSİAD 52. Şubesini Düzce’de Açtı

Türkiye’nin en aktif sanayici ve işadamları derneklerinin başında gelen TÜMSİAD, Türkiye geneli 52 Şubesi ve 12 bini aşan üyesi ile hizmet veriyor. Yaptığı faaliyet ve çalışmalarla ülke ekonomisine katkı sağlamak ve özellikle KOBİ’lere her zaman ışık tutma hedefiyle yola çıkan TÜMSİAD, 53. Şubesi’ni Düzce’de açtı. Düzce Şube Başkanı Ömer Gürler’in ev sahipliğinde gerçekleşen açılışa Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Milletvekili Ayşe Keşir, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay ve TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan katıldı.

TÜMSİAD 52. Şubesini Düzce’de Açtı

Türkiye’nin en aktif sanayici ve işadamları derneklerinin başında gelen TÜMSİAD, Türkiye geneli 52 Şubesi ve 12 bini aşan üyesi ile hizmet veriyor. Yaptığı faaliyet ve çalışmalarla ülke ekonomisine katkı sağlamak ve özellikle KOBİ’lere her zaman ışık tutma hedefiyle yola çıkan TÜMSİAD, 53. Şubesi’ni Düzce’de açtı. Düzce Şube Başkanı Ömer Gürler’in ev sahipliğinde gerçekleşen açılışa Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Milletvekili Ayşe Keşir, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay ve TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan katıldı.

22 Haziran 2018 Cuma 17:34
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TÜMSİAD 52. Şubesini Düzce’de Açtı

TÜMSİAD, bölge üyelerine daha iyi bir hizmet vermek adına Düzce şube açılışını 22 Haziran Cuma günü gerçekleştirdi. Düzce Şube Başkanı Ömer Gürler’in ev sahipliğinde yapılan açılışa Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Milletvekili Ayşe Keşir, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay ve TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan katıldı.

Cari Açığı Kapatmak İçin Yerli Üretim

Türkiye de her alanda ciddi bir üretim ağı oluştuğunu belirten Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, “ TÜMSİAD gibi önemli STK’lardan isteğimiz, yerli malı üretimi. Cari açığımızı kapatmanın tek yolu yerli üretim yapmak. Devlet artık üretmiyor bol miktarda teşvikler veriyor ve üretime destek oluyor. Türkiye’de üretilmeyen 43 ürün grubundan bir yerleştirme programı hazırladık. Bu programda üretilebilecek olmasına rağmen ithal edilen ürünleri belirledik ve bu yönde çalışmalarımıza başladık. Cari açığımızın en büyük etkenlerinden olan bu ürünleri üretmek hepimizin görevi. Bizim ithal ettiğimiz ve Türkiye’de üretilebilecek ne varsa tüm TÜMSİAD üyelerinden de bu ürünleri üretmelerini özellikle rica ediyoruz.” dedi. Seçimle ilgili de açıklamalarda bulunan Bakan Özlü, TÜMSİAD’dan tam destek beklediğini belirtti. Özlü sözlerine şöyle devam etti: “Biz çalışkan, hesap kitap bilen mensuplarımızla diğerlerinden farklıyız. İktidara gelme umudu olmayan kimseler yapılamayacak vaadlerde bulunabilirler, siz bunlara inanmayın.”

Durmak Yok, Üretmeye Devam

TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan, “Düzce potansiyeli yüksek bir şehir. Düzce’de yatırım yapıldığında hızlıca karşılık bulacağını düşünüyoruz. Yeni açılan şubemiz ile önce ilimiz, daha sonra da ülkemizin geleceği için çalışacağız. Herkes için hayırlı olmasını dilerim” dedi.

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